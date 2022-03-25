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Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Suç makinesi çıktı

25.03.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de pitbull cinsi köpeğin bir gence saldırması görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. O olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Pitbull'un ısırdığı şahsın 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan faili firar olarak arandığı bildirildi. İşte haberin detayları...

Pitbull saldırısında yaralanmıştı! Suç makinesi çıktı

İstanbul Güngören’de pitbull cinsi köpeğin ısırdığı kişinin sabıkası kabarık çıktı. 23 suç kaydı olduğu belirlenen şahıs ile köpeğin sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte o olayla ilgili yeni gelişmeler...

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLMUŞTU

Güngören’de geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında yaşanan olayda, pitbull cinsi köpek ağızlıksız bir şekilde gezdirildiği sırada sokakta bir kişiye saldırıp bacağından ısırmıştı. Bir vatandaşlar tarafından kurtarılan genç, olayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlatmış, dehşet anları ise kameraya yansımıştı. Yapılan araştırmalarda, Y.T. isimli şahsın yaralı olarak hastaneye başvurmuş ve görüntülerde yer alan köpeğin sahibinin ise H.H.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmişti.

KÖPEĞİN ISIRDIĞI GENÇ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Çalışmaların devamında olayda mağdur olan Y.T. isimli şahsın 23 suç kaydı olduğu ve "gasp" suçundan faili firar olarak arandığı belirlendi. Y.T. ile birlikte farklı konulardan 9 suç kaydı bulunduğu belirlenen köpek sahibi H.H.A. ise yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili muhafaza altına alınan 2 pitbull cinsi köpek barınağa götürülmek üzere belediye görevlilerine teslim edildi.

KÖPEĞİN SAHİBİ İLE ISIRDIĞI ŞAHIS TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Y.T. ile köpeğin sahibi H.H.A. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Y.T. ‘Yağmadan’ dolayı, köpeğin sahibi H.H.A. ise ‘kasten yaralama’ olayından dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Güngören
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