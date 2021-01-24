HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Piyasa değeri milyonları bulan binlerce araç çürümeye terk edildi

Piyasa değeri milyonları bulan binlerce araç çürümeye terk edildi

24.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Piyasa değeri milyonları bulan binlerce araç çürümeye terk edildi

Eskişehir’de çekme belgeli, trafikten menedilen, haczedilen ve çeşitli sebeplerden dolayı bırakılan 4 bin araç Yediemin Otoparkı’nda adeta çürümeye terk edildi.

Eskişehir’de bulunan Kentaş Yediemin Otoparkı bin 700’ü motosiklet, 2 bin 300’ü otomobil ve kamyonet sınıfı olmak üzere toplamda 4 bin tane araca ev sahipliği yapıyor. Bazı araçlar ise 12 yıldır hizmet veren otoparkın açılışından bu yana otoparkta duruyor. Emniyet tarafından çekilen, haczedilen ya da farklı sebeplerden ötürü trafiğe çıkamayan araçlar adeta çürümeye terk edilmiş vaziyette bekliyor. Araçların arasında lüks otomobil ve motosikletler de bulunurken, otopark sorumlusu alanın yaklaşık 6-7 yıldır dolu olduğunu belirtti.

AW224443_01

“EN ÖNEMLİ SORUN YIĞILMA”

Yıllar süren icra işlemleri nedeniyle haczedilen çok sayıda aracın otoparkta yığılmaya yol açtığını vurgulayan Kentaş Yediemin Otopark Sorumlusu Tayfun Başat, “Burası 12 yıldır faaliyette ve ben burada 12 yıldır görevliyim. Buradaki en önemli sorun araçlardaki yığılma. Buraya çekilen araçlar buradan çıkmıyor. Araçların içerisinde yüksek modelli araçlar da mevcut. İcra işlemlerinin ve prosedürlerin yavaş ilerlemesi ciddi bir sorun. Emniyet tarafından ve trafikten menedilen başka araçlar buraya getiriliyor. Yaklaşık 12 yıldır burada duran araçlar da var. Burada şu anda 4 bin tane araç var; bunların yaklaşık bin 700 tanesi motosiklet, diğerleri ise otomobil ve kamyonet sınıfı araçlar” diye konuştu.

AW224443_04

“6-7 YILDIR DOLU VAZİYETTE”

Yakalama kararı bulunan araçların da otoparkta bırakılıp geri alınmadığını belirten Başat, “İşletmemiz şu anda sadece resmî kurumlarla çalışıyor. Polis ve jandarma tarafından bağlanan araçlar geliyor bize. Araçların büyük bir çoğunluğunun buradan çıkmama sebebi ise hacizli olması ya da yakalama kararının bulunması. Buradan bir aracın çıkabilmesi için trafik yönünden hiçbir engelinin olmaması gerekiyor. Yasal prosedürlere göre araçların borcu ya da farklı bir durumu varsa vergi dairesi ilgili kurumlar aracılığıyla satılıyor. Tabi bu işlemler uzun sürdüğü için otoparkımız en az 6-7 senedir bu şekilde dolu vaziyette” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdiGelen zamlar sonrası Erdoğan devreye girdi
Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldüKoronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü
Salat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleriSalat-ı Tefriciye duasının anlamı ve mucizeleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Koronavirüsü atlatanlarda en çok bu şikayetler kalıyor

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Bomba sürpriz! Gözyaşlarını tutamadı, itirafı olay oldu

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Aşka geldi! 'Melisa’dan sonraki ikinci her şeyim'

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

Bu şehirde ’su’ resmen ’sudan ucuz’

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Banka önünde babasını bekleyen çocuğa polisten gülümseten uyarı

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Tokat'ta büyük skandal! Alevileri harita ile fişlemiş

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Restoranlar açılacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklama

Diğer Haberler

İranlı baba ve kızının 10 yıl sonra İstanbul’da ağlatan buluşması

10 yıldır göremiyordu! İstanbul'da ağlatan buluşma

Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Savunması 'pes' dedirtti

Üstü emlakçı, altı uyuşturucu serası! Savunması 'pes' dedirtti

Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

Koronavirüs hastası hırsız soygundan sonra öldü

Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

Köpek korkusuna çözüm 'köpek savar'

Televizyon programında kocasını öldürdüğünü itiraf eden kadın tutuklandı

Canlı yayında itiraf etmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

Otostop yapan erkek çocuğuna istismarda bulunan kamyon şoförü tutuklandı

İğrenç olay! Otostop yapan erkek çocuğuna istismarda bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.