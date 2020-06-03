Piyaz tarifi: Herkesten tam not alan piyaz nasıl yapılır?

Hemen hemen her evde bulunan malzemelerle hazırlanan piyaz tarifi, ana yemeklerin yanında salata niyetine sunabileceğiniz doyurucu bir tarif oluyor. Misafirlerden tam not alacak piyaz nasıl yapılır diyorsanız tarifimizi kesinlikle denemelisiniz.

PİYAZ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Piyaz yapılışı için malzemelerimiz son derece ulaşılabilir ve kolay. 15 dakikada hazırlanan piyaz tarifi 5 kişiliktir.

2 bardak haşlanmış fasulye

5 adet taze soğan

Bir adet kırmızı soğan

2 adet haşlanmış yumurta

Yarım bağ kıyılmış maydanoz

Bir kahve fincanı zeytinyağı

Limon suyu

Tuz

PİYAZ NASIL YAPILIR?

Piyaz tarifi istiyorum diyorsanız ilk olarak soğanı soyun ve ince halkalar şeklinde doğrayın.

Soğanları yaklaşık 5 dakika tuzla ovun.

Taze soğanları ince ince kıyın.

Derin bir kabın içine kırmızı soğanı, yeşillikleri ve haşlanmış fasulyeleri alın.

Malzemeleri karıştırdıktan sonra içine zeytinyağını, tuzunu ve limon suyunu ekleyip harmanlayın.

Piyazı servis tabağına alın ve üzerine haşlanmış yumurtaları irice dilimleyerek dizin.

Afiyet olsun.

PİYAZ TARİFİ PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Piyaz tarifi Arda şefe göre; yumurtaları katı bir şekilde haşlanmalı. Soğanların daha lezzetli olması için sadece tuz değil sumak ile ovulmalı.

Haşlanmış fasulyelerin kabuk atmaması için kısık ateşte haşlamalısınız. Fasulyelerin lapa bir görünüm almaması için de bol suda haşlanması gerekir.

PİYAZ ÇEŞİTLERİ

Piyaz tarifleri oldukça çeşitlidir. Antalya usulü piyaz tarifi, tahinli piyaz tarifi, barbunya piyaz tarifi, zeytinli piyaz tarifi, soğan piyazı, yumurta piyazı gibi...

PİYAZIN YANINA YAKIŞAN YEMEKLER NELERDİR?

Köftenin yanına özellikle çok yakışan bir tariftir piyaz. Genelde et ve tavuk yemekleriyle beraber salata niyetine servis edilir. Yaz sofralarında karışık kızartmaların yanında da servis edebilirsiniz. Bunların yanı sıra kebapların da tamamlayıcısı olur.

PİYAZ SERVİS ÖNERİSİ

Piyazı servis yaparken haşlanmış yumurtaları kalın dilimler şeklinde üzerine yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yeşil zeytinlerle süsleyebilir ve domates dilimleriyle servis yapabilirsiniz.

PİYAZ KALORİ ORANI NEDİR?

Bir kase piyaz ortalama olarak 135 kaloridir.

