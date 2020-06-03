Piyaz tarifi: Herkesten tam not alan piyaz nasıl yapılır?

Hemen hemen her evde bulunan malzemelerle hazırlanan piyaz tarifi, ana yemeklerin yanında salata niyetine sunabileceğiniz doyurucu bir tarif oluyor. Misafirlerden tam not alacak piyaz nasıl yapılır diyorsanız tarifimizi kesinlikle denemelisiniz.
Piyaz yapılışı için malzemelerimiz son derece ulaşılabilir ve kolay. 15 dakikada hazırlanan piyaz tarifi 5 kişiliktir.
2 bardak haşlanmış fasulye
5 adet taze soğan
Bir adet kırmızı soğan
2 adet haşlanmış yumurta
Yarım bağ kıyılmış maydanoz
Bir kahve fincanı zeytinyağı
Limon suyu
Tuz
Piyaz tarifi Arda şefe göre; yumurtaları katı bir şekilde haşlanmalı. Soğanların daha lezzetli olması için sadece tuz değil sumak ile ovulmalı.
Haşlanmış fasulyelerin kabuk atmaması için kısık ateşte haşlamalısınız. Fasulyelerin lapa bir görünüm almaması için de bol suda haşlanması gerekir.
Piyaz tarifleri oldukça çeşitlidir. Antalya usulü piyaz tarifi, tahinli piyaz tarifi, barbunya piyaz tarifi, zeytinli piyaz tarifi, soğan piyazı, yumurta piyazı gibi...
Köftenin yanına özellikle çok yakışan bir tariftir piyaz. Genelde et ve tavuk yemekleriyle beraber salata niyetine servis edilir. Yaz sofralarında karışık kızartmaların yanında da servis edebilirsiniz. Bunların yanı sıra kebapların da tamamlayıcısı olur.
Piyazı servis yaparken haşlanmış yumurtaları kalın dilimler şeklinde üzerine yerleştirebilirsiniz. Aynı zamanda yeşil zeytinlerle süsleyebilir ve domates dilimleriyle servis yapabilirsiniz.
Bir kase piyaz ortalama olarak 135 kaloridir.
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