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PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinin kırsalında PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü jelikan bidonun içerisinde uzi makineli tabanca ele geçirildi.

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Derov mezrası kırsal alanında 16 Nisan günü Şehit Jandarma Onbaşı Güray Ceylan Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Operasyonda, araziye gömülü vaziyette tespit edilen 1 adet jelikan bidon içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait; 1 adet uzi makineli tabanca, 2 adet uzi makineli tabanca şarjörü, 40 adet uzi makineli tabanca fişeği, 1 adet el kamerası, 1 adet adaptör, 1 adet araç boyası ölçme cihazı, 1 adet batarya, 1 adet uyku tulumu ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van operasyon PKK

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