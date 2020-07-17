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  4. PKK'nın kaçırdığı Moldova vatandaşları MİT'in operasyonuyla kurtarıldı

PKK'nın kaçırdığı Moldova vatandaşları MİT'in operasyonuyla kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2020 11:33 | Son Güncelleme

YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.

PKK'nın kaçırdığı Moldova vatandaşları MİT'in operasyonuyla kurtarıldı

YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kampı'nda zorla tutulan Moldova vatandaşı Natalia Barkal ve 4 çocuğu, MİT'in operasyonuyla kurtarıldı.

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AA

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