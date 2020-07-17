PKK'nın kaçırdığı Moldova vatandaşları MİT'in operasyonuyla kurtarıldı

YPG\/PKK taraf\u0131ndan Suriye'nin kuzeyindeki Hol Kamp\u0131'nda zorla tutulan Moldova vatanda\u015f\u0131 Natalia Barkal ve 4 \u00e7ocu\u011fu, M\u0130T'in operasyonuyla kurtar\u0131ld\u0131.\nDetaylar geliyor...\nAAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Huawei Watch GT 2 serisi ile zaman\u0131 kusursuz ya\u015fay\u0131nBakan Koca: Yo\u011fun bak\u0131mdaki 3 hastam\u0131zla konu\u015ftumPersonel al\u0131m\u0131 ilanlar\u0131 yay\u0131mland\u0131! Devlet personel al\u0131m\u0131 ilanlar\u0131