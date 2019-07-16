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PKK patlayıcısıyla hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşleri cenazeleri, gözyaşları arasında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Ovacık'ın Bilgeç köyü kırsalındaki Çakılyayla mezrasında dün Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşler hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı Elazığ'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye'yi kahreden olay

Güloğlu kardeşlerin cenazeleri, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsilerinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'ne getirildi.
Buradaki cenazeye, Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede konuşan Alevi Dedesi Zeynel Batar, "Olaya sebebiyet verenlere bin kere lanet olsun. Bu masumlara kıyanlara lanet olsun" dedi.

TUNCELİ BAROSU: MAYINLAR TEMİZLENSİN

TUNCELİ BAROSU: MAYINLAR TEMİZLENSİN
Tunceli Barosu’ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada bölgedeki mayınların temizlenmesi gerektiğine vurgu yapılarak şöyle denildi: "Dün itibariyle katıldığımız Ayaz'ın otopsisinde bizleri tarifi mümkün olmayan bir acı ile ilimizi karşı karşıya bırakmıştır. Valiliğin resmi açıklamasında ölümlere el yapımı patlayıcının sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Ölümlere sebebiyet veren patlayıcının türü adli soruşturma neticesinde açıklığa kavuşturulacaktır; Bizlerde Baro olarak bunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz. İlimizin can ve mal güvenliğini ağır şekilde ihlale uğratabilecek bir mayın gerçekliği de var.
"Ülkemizin, Birleşmiş Milletler'e (BM) 2004 yılında sunduğu raporlara göre Tunceli’de 10.557 kara mayını/anti-personel mayını bulunmaktadır. Bir belirlemede bulunalım, Türkiye’de sınır illeri hariç en fazla mayının bulunduğu il Tunceli’dir. Ülkemizin de taraf olduğu anti-personel mayınlarının imhasına dair Ottowa Sözleşmesi hükümleri yerine getirilerek bu anti-personel mayınları imha edilmeli ve gerek sözleşmeden ve gerekse hukukumuzdan kaynaklı gerekli tedbirler alınmalıdır."

GERİYE BİRBİRİNE SARILDIKLARI SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI

GERİYE BİRBİRİNE SARILDIKLARI SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Ayaz ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu'dan geriye, pazar günü birbirlerine sarılırken çekildikleri görüntüler kaldı. 15 Haziran günü hayvanlarını otlatırken, hareket halindeki yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen ve cenazesi 4 Temmuz günü bulanan Engin Eroğlu'nun anısına dağıtılan oyuncak etkinliğinde çekilen görüntülerde, Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşleri aldıkları hediyelerle mutlu oldukları ve birbirlerine sarıldıkları görüldü. (DHA / İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Ovacık Ayaz Güloğlu Nupelda Güloğlu

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