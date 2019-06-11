PKK saldırısında şehit olan amca ile yeğeni son yolculuklarına uğurlandı

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Barbaros KUL/ERCİŞ,(Van)-(DHA)-HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, yol inşaatında çalışırken terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan 9 çocuk babası Abdurrahman Bilici (57) ile 2 çoçuk babası yeğeni Mehmet Sait Bilici (29), Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik olarak dün terör örgütü PKK'lıların saldırısında müteahhit Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici hayatını kaybetti. Şehit olan amca ve yeğeni için Van'ın Erciş ilçesinde tören düzenlendi.

İlçe merkezinde bulunan Kara Yusuf Paşa Camii avlusunda düzenlenen törene, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, YYÜ Rektörü Prof. DR. Hamdullah Şevli, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar ile amca ile yeğeninin yakınları katıldı.

Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin cenazeleri önce evlerine götürülerek helallik alındı. Daha sonra cenaze aracıyla Kara Yusuf Paşa Camisine getiren Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, öğlen namazı sonrası cami avlusuna getirilerek, cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Sabahattin Kesti dua etti. Tabutların taşınması sırasında cami avlusuna gelen amca ev yeğenini yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Abdurrahman Bilici ve Mehmet Sait Bilici'nin tabutları burada bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracıyla toprağa verilecekleri Latifiye Mahallesi'ndeki Seyyit Muhammet Mezarlığı'na götürüldü. Cenazeler burada gözyaşları arasında toprağa verildi.