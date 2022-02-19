PKK terör örgütünün ilk şehit ettiği Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş 38 yıl sonra mezarı başında anıldı. Bölücü terör örgütü PKK'nın bundan 38 yıl önce ölümüne neden olduğu Memiş Arıbaş'ın annesinin vasiyetiyle astsubay olduğu biliniyor. Peki PKK terör örgütünün ilk şehit ettiği Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş kimdir? Nereli? Memiş Arıbaş kaç yaşında şehit oldu? Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş ile bölücü terör örgütü tarafından şehit düşürülmesine ilişkin ayrıntılara haberimizde yer verdik.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN İLK ŞEHİT ETTİĞİ MEMİŞ ARIBAŞ KİMDİR? NERELİ?

Memiş Arıbaş, 15 Ağustos 1984 yılında bölücü terör örgütü PKK mensubu terörisler tarafından şehit düşürülen ilk iki askerimizden biridir. Aksaraylı şehit Memiş Arıbaş ölümü üzerinden geçen 38 yıl sonra mezarı başında anıldı.

MERİŞ ARIBAŞ KAÇ YAŞINDA ŞEHİT OLDU?

Memiş Arıbaş 1963 yılında Aksaray’a bağlı Baymış Köyü’nde dünyaya geldi.

Terör örgütü PKK'nın 15 Ağustos 1984'de Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde eş zamanlı yaptığı ilk terör saldırılarında şehit edilen 2 askerden biri olan Memiş Arıbaş, 19. 18. Jandarma Sınır Taburu Komutanlığı emrinde görevliydi.

Jandarma Astsubay Memiş Arıbaş ağır yaralanarak Van Devlet Hastanesine, oradan da Gülhane Askeri Tıp Akademisine sevk edildi.

Burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan PKK terörüne verilen ilk iki şehitten biri olan Arıbaş, memleketi Aksaray'da bulunan Ervah Kabristanlığı Şehitler Mezarlığına defnedildi. Memiş Arıbaş'ı 38 yıl sonra mezarı başında andı.

Memiş Arıbaş şehit düştüğünde 21 yaşındaydı.

