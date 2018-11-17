PKK'lılara ev ayarlamakla suçlanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve PKK'lı teröristlere ev ayarlamakla suçlanan Elif Haran, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Haran hakkında hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu iddianamede, daha önce güvenlik güçlerine teslim olan "Agir" kod isimli Ekrem Demir ile gizli tanıkların ifadeleri de yer aldı. - "Örgüt mensuplarına kalacak yer, ev ayarlamaktadır" İddianamede, Ekrem Demir'in, Haran'ın PKK/KCK güdümünde, örgüte eleman, destek ve kaynak kazandırma çalışmaları yapan kadın yapılanması olan KJA'da faaliyet yürüttüğünü ileri sürdüğüne yer verildi. Demir, iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti: "Terör örgütü PKK/KCK adına, 'kadro' olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına kalacak yer, ev ayarlamaktadır. Bu ikametlerde yeni katılım yapan örgüt mensupları ve 'kadro' örgüt mensupları kalabilmektedir. Bu tarz ikametlerde genellikle evin bir odası bu örgüt mensupları için her zaman hazır bekletilir. Bahse konu ikametlerde örgütsel yoğunlaşmayı artırmak için örgütsel kitap, not ve dokümanlar bulunmaktadır."

İddianamede, "Hafız" isimli gizli tanık, kırsaldan gelen veya şehir merkezlerinde faaliyet yürüten teröristlerin sanık Haran ile görüştüğünü iddia etti. "Hafız", ifadesinde, teröristlere şehir merkezinde lojistik ihtiyaçları için deşifre olmamaları adına sivil vatandaş gibi kalacakları evlerin sanık tarafından temin edildiğini öne sürdü. "Yıldız" isimli gizli tanık da Haran'ın terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması içerisinde "yerel kadro" olarak faaliyet yürüttüğünü savundu. - "Terör örgütünün kadın yapılanmasında üst düzey sorumludur" Gizli tanık "Ezel", Haran hakkındaki ifadesinde şu bilgileri verdi: "Diyarbakır ve çevresinde bulunan illere gitmekte orada bulunan kadın hareketlerinin de örgütlenmesini yapmaktadır. Terör örgütünün kadın yapılanmasında içerisinde üst düzey sorumludur. 'Kadro' olarak bilinen örgüt mensuplarındandır. KCK'nın Diyarbakır'da gizli yapılan toplantılarına katılır. Toplumsal alan yapılanması içerisinde yapmış olduğu faaliyetler ile PKK terör örgütünün yapmış olduğu eylem ve faaliyetleri halk nezdinde meşrulaştırmak için çalışmaktadır. Terör örgütü PKK'ya yeni örgüt mensuplarının katılması için çalışmalar yapmaktadır."