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PKK'lılara ev ayarlamakla suçlanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan ve "silahlı terör örgütüne üyelikten" hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan Elif Haran, PKK'lı teröristlere ev ayarlamakla suçlanıyor - Güvenlik güçlerine teslim olan "Agir" kod isimli Ekrem Demir'in ifadesinden: - "Terör örgütü PKK/KCK adına, 'kadro' olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına kalacak yer, ev ayarlamaktadır. Bu ikametlerde yeni katılım yapan örgüt mensupları ve 'kadro' örgüt mensupları kalabilmektedir"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan ve PKK'lı teröristlere ev ayarlamakla suçlanan Elif Haran, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Ekim'de düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Haran hakkında hazırlanan iddianame 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve amacı hakkında detaylı bilgilerin bulunduğu iddianamede, daha önce güvenlik güçlerine teslim olan "Agir" kod isimli Ekrem Demir ile gizli tanıkların ifadeleri de yer aldı.

- "Örgüt mensuplarına kalacak yer, ev ayarlamaktadır"

İddianamede, Ekrem Demir'in, Haran'ın PKK/KCK güdümünde, örgüte eleman, destek ve kaynak kazandırma çalışmaları yapan kadın yapılanması olan KJA'da faaliyet yürüttüğünü ileri sürdüğüne yer verildi.

Demir, iddianameye yansıyan ifadesinde şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK/KCK adına, 'kadro' olarak faaliyet yürüten örgüt mensuplarına kalacak yer, ev ayarlamaktadır. Bu ikametlerde yeni katılım yapan örgüt mensupları ve 'kadro' örgüt mensupları kalabilmektedir. Bu tarz ikametlerde genellikle evin bir odası bu örgüt mensupları için her zaman hazır bekletilir. Bahse konu ikametlerde örgütsel yoğunlaşmayı artırmak için örgütsel kitap, not ve dokümanlar bulunmaktadır."

İddianamede, "Hafız" isimli gizli tanık, kırsaldan gelen veya şehir merkezlerinde faaliyet yürüten teröristlerin sanık Haran ile görüştüğünü iddia etti.

"Hafız", ifadesinde, teröristlere şehir merkezinde lojistik ihtiyaçları için deşifre olmamaları adına sivil vatandaş gibi kalacakları evlerin sanık tarafından temin edildiğini öne sürdü.

"Yıldız" isimli gizli tanık da Haran'ın terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması içerisinde "yerel kadro" olarak faaliyet yürüttüğünü savundu.

- "Terör örgütünün kadın yapılanmasında üst düzey sorumludur"

Gizli tanık "Ezel", Haran hakkındaki ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Diyarbakır ve çevresinde bulunan illere gitmekte orada bulunan kadın hareketlerinin de örgütlenmesini yapmaktadır. Terör örgütünün kadın yapılanmasında içerisinde üst düzey sorumludur. 'Kadro' olarak bilinen örgüt mensuplarındandır. KCK'nın Diyarbakır'da gizli yapılan toplantılarına katılır. Toplumsal alan yapılanması içerisinde yapmış olduğu faaliyetler ile PKK terör örgütünün yapmış olduğu eylem ve faaliyetleri halk nezdinde meşrulaştırmak için çalışmaktadır. Terör örgütü PKK'ya yeni örgüt mensuplarının katılması için çalışmalar yapmaktadır."

- Terörist cenazelerine katılma mesajı

İddianamede, "HDP Amed" isimli kişinin hattından sanığın kullandığı telefona atılan mesajlar ile PKK/KCK'da silahlı faaliyet yürüttüğü sırada etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerine katılması için çağrıda bulunulduğu belirtilerek, Haran'ın da teröristlerin cenazelerine katılarak terör örgütünün faaliyetlerini haklı göstermeye çalıştığı, sahiplendiği, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi.

Haran'ın farklı tarihlerde PKK/KCK'nın propagandasının yapıldığı, örgütün çağrıları ile amaçları doğrultusunda gerçekleştirilen eylemlere katıldığı anlatılan iddianamede, sözde "demokratik özerklik" inşası faaliyetlerinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi'nde (DTK) aktif şekilde faaliyetlerde yer aldığı kaydedildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında sanık Haran'ın PKK'nın KCK yapılanması içerisinde, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunu işlediği belirtildi.

- İstenen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Elif Haran hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haran, terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, DTK basın, yayın, kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde 9 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanmış, gözaltına alınan Haran tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır iddianame PKK Sanık Elif Haran

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