PKK’nın sözde mahkemesini kurmuş

Adana’da terör örgütü PKK’nın sözde mahkemesini kurup yargılama yaptığı öne sürülen bir kişi ile terör örgütü YPG’ye eleman kazandırmaya çalışan 2 Suriyeli yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, bölücü terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG/PYD’nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak Çarşamba günü şafak vakti operasyon düzenledi. Polis eş zamanlı 5 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda bölücü terör örgütü PKK’nın sözde mahkemesini kurup yargılama yaptığı öne sürülen B.G. gözaltına alındı.
Diğer adreslere yönelik çalışmalarda ise Türkiye’nin olası Suriye’nin doğusuna yönelik yapacağı operasyon nedeniyle Adana’da YPG/PYD’ye eleman kazandırmaya çalıştığı öne sürülen N.H. ve İ.M. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete getirilerek sorguya alınan zanlılar, iki gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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