'Plaj modası da olur mu?' demeyin! Bazı şeylere hoşçakal diyebilirsiniz

Yüksek belli mayo, karın ve karın kusurlarını gizler ancak fırfırları olan altlar kırışık- buruşmuş bir görüntüye neden olur.

Son derece parlak renkli mayolar birkaç mevsim önce modaydı. Şimdi moda daha doğal renklerden oluşuyor.

Çiçek veya baskılara sahip tek parça mayolar, modaya uygun hale geliyor ve yakında bandaj tarzının yerini alacak.

Bunun yerine hafif pamuklu kısa elbiseler, gömlekler ya da dantelli tunikler tercih edebilirsiniz.

Pareolar, vücudun kusurlarını gizleyebilecek çok uygun bir plaj örtüsü olmalarına rağmen modası geçiyor.

Triangl mayolar yerine kadife mayolar da günümüzde son derece moda.

Triangl markasının neopren mayoları birkaç mevsim için oldukça popülerdi. Triangl artık bu mayo türlerini üretmiyor, ancak kopyaları her yerde bulunabilir. Bu günlerde plajda bu mayoları çok sık görebilirsiniz.

Bunun yerine yine yüksek belli ancak daha düz modelleri tercih edebilirsiniz. Bu model, kalçaları da olduğundan büyük gösterir.

Kot şort

Son derece kısa kot şortların süresiv artık sona erdi. Yani yarı çıplak kalçalar artık modaya uygun değil.

Ancak yazı şortsuz hayal edemiyorsanız safari tarzı orta uzunluktaki şortları tercih edebilirsiniz.

Mantar topuklu platform sandalet

Mantar topuklu sandaletlerin modası geçmiyor ancak sahilde biraz garip duruyorlar.

Plaj için daha düz ayakkabı seçmek daha iyi olacaktır. Şehir yürüyüşü için deri, süet, kumaş veya jüt ile süslenmiş platform sandaletleri seçin.

Parlak pom pom sandaletler

Parlak pom pom sandaletler ünlülerden sıradan insanlara kadar herkes tarafından beğenildi. Ancak geçen yıl oldukça moda olan bu sandaletlerden bugün herkes sıkıldı.

Onları bir iki yıl için bir kenara koyun - çünkü bir gün tekrar moda olmaları mümkündür. Bu yaz ayakkabılarınızı düz taban veya metalik renkli sandaletler moda.

Fötr şapkalar

Fötr şapkaları birkaç mevsim için oldukça popülerdi. Ancak şimdilerde modası geçmiş görünüyor.