'Plaj modası da olur mu?' demeyin! Bazı şeylere hoşçakal diyebilirsiniz

Triangl mayolar
Triangl markasının neopren mayoları birkaç mevsim için oldukça popülerdi. Triangl artık bu mayo türlerini üretmiyor, ancak kopyaları her yerde bulunabilir. Bu günlerde plajda bu mayoları çok sık görebilirsiniz.
Triangl mayolar yerine kadife mayolar da günümüzde son derece moda.
Pareo
Pareolar, vücudun kusurlarını gizleyebilecek çok uygun bir plaj örtüsü olmalarına rağmen modası geçiyor.
Bunun yerine hafif pamuklu kısa elbiseler, gömlekler ya da dantelli tunikler tercih edebilirsiniz.
Bandaj mayolar
Farklı kesimler, kayışlar içeren bandaj etkisi içeren mayolar güzel görünüyor ancak çirkin bronzluk çizgileri oluşturuyor.
Çiçek veya baskılara sahip tek parça mayolar, modaya uygun hale geliyor ve yakında bandaj tarzının yerini alacak.
Neon mayolar
Son derece parlak renkli mayolar birkaç mevsim önce modaydı. Şimdi moda daha doğal renklerden oluşuyor.
Çiçek desenli veya tek renkli mayoları tercih edin. Bronzlaşmış cilt üzerinde harika görünüyorlar.
Yüksek belli mayolar
Yüksek belli mayo, karın ve karın kusurlarını gizler ancak fırfırları olan altlar kırışık- buruşmuş bir görüntüye neden olur.
Bunun yerine yine yüksek belli ancak daha düz modelleri tercih edebilirsiniz. Bu model, kalçaları da olduğundan büyük gösterir.
Kot şort
Son derece kısa kot şortların süresiv artık sona erdi. Yani yarı çıplak kalçalar artık modaya uygun değil.
Ancak yazı şortsuz hayal edemiyorsanız safari tarzı orta uzunluktaki şortları tercih edebilirsiniz.
Mantar topuklu platform sandalet
Mantar topuklu sandaletlerin modası geçmiyor ancak sahilde biraz garip duruyorlar.
Plaj için daha düz ayakkabı seçmek daha iyi olacaktır. Şehir yürüyüşü için deri, süet, kumaş veya jüt ile süslenmiş platform sandaletleri seçin.
Parlak pom pom sandaletler
Parlak pom pom sandaletler ünlülerden sıradan insanlara kadar herkes tarafından beğenildi. Ancak geçen yıl oldukça moda olan bu sandaletlerden bugün herkes sıkıldı.
Onları bir iki yıl için bir kenara koyun - çünkü bir gün tekrar moda olmaları mümkündür. Bu yaz ayakkabılarınızı düz taban veya metalik renkli sandaletler moda.
Fötr şapkalar
Fötr şapkaları birkaç mevsim için oldukça popülerdi. Ancak şimdilerde modası geçmiş görünüyor.
Fötr şapkalarını değiştirmek için tasarımcılar geniş kenarlı şapkalar giymenizi tavsiye ediyor.
Kare çerçeveler içinde aynalı camlar
Kare çerçeveli güneş gözlüklerinin modası geçiyor.
Bunun yerine kedi gözü çerçeveli gözlükler oldukça talep görüyor.
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