MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Plaj tarzı çok beğenilmişti! Serenay Sarıkaya'nın bikinisinin fiyatı şoke etti

Plaj tarzı çok beğenilmişti! Serenay Sarıkaya'nın bikinisinin fiyatı şoke etti

08.06.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile dizisi sezon finali yaptıktan sonra soluğu Yunanistan'ta alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Güzelliği ve fit vücuduyla beğeni yağmuruna tutulan Sarıkaya'nın plaj tarzının bedeli ise çok şaşırttı.

Plaj tarzı çok beğenilmişti! Serenay Sarıkaya'nın bikinisinin fiyatı şoke etti

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce Yunanistan'a gitti. Kısa bir tatil arası veren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına çıkmadan tatile çıkan güzel oyuncu, plajda mavi ve siyah renklerden oluşan bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Serenay 1

Bikinisiyle havaya zıplayarak poz veren oyuncu, o anları "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla 9,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Serenay 2

Plaj tarzıyla kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu mavi ve siyah renkli bikinisi için 5 bin 438 TL öderken gözlükleri içinse 3 bin TL ödemiş.

Serenay 3

Serenay 4

İlginizi Çekebilir

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

 Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

 İster french press ister termos olarak kullanın! Kısa süreliğine indirimde

İster french press ister termos olarak kullanın! Kısa süreliğine indirimde

 Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

 Eastpak kalitesini yaşayın! Omuz çantalarının fiyatı düştü, kaçırmayın

Eastpak kalitesini yaşayın! Omuz çantalarının fiyatı düştü, kaçırmayın

 Evde, sahilde kesintisiz müzik keyfi... Xiaomi hoparlörde 240 TL indirim!

Evde, sahilde kesintisiz müzik keyfi... Xiaomi hoparlörde 240 TL indirim!

Müzik dinlemenin ötesine geçin! Jabra Elite 2 Bluetooth Kulaklık şimdi indirimde, kaçırmayın

Müzik dinlemenin ötesine geçin! Jabra Elite 2 Bluetooth Kulaklık şimdi indirimde, kaçırmayın

 Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Yapım Seti kısa süreliğine indirimde

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars Yapım Seti kısa süreliğine indirimde

 Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

Puma spor ayakkabıda 950 TL'nin üzerinde indirim!

 Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve daha birçok ünlü markada indirim

Calvin Klein, Tommy Hilfiger ve daha birçok ünlü markada indirim

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçası gündem oldu! Alişan kızıp mesaj attıKalçası gündem oldu! Alişan kızıp mesaj attı
Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"Annesi sosyal medyaya girdi! "Para kazanmamız gerekiyor"
'Dul ve özgür bir kadın' diyerek annesine Onlyfans hesabı açtı! Tepkiler...'Dul ve özgür bir kadın' diyerek annesine Onlyfans hesabı açtı! Tepkiler...
Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya aile Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net mesaj!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Beşiktaş, maç öncesinde veda etti!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Yavuz Ağıralioğlu canlı yayında duyurdu: Gerekirse parti kuracağız

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

Canlı yayında çok konuşulacak sözler! "İnatla görevde kalarak..."

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

15 cm’lik demire saplandı! Oyun oynarken dengesini kaybedince...

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda bir numara! Crocs terlikte kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.