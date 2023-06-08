Plaj tarzı çok beğenilmişti! Serenay Sarıkaya'nın bikinisinin fiyatı şoke etti

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapan Serenay Sarıkaya, yeni projeye başlamadan önce Yunanistan'a gitti. Kısa bir tatil arası veren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Netflix'te yayınlanacak yeni dizisi "Kimler Geldi, Kimler Geçti" için kamera karşısına çıkmadan tatile çıkan güzel oyuncu, plajda mavi ve siyah renklerden oluşan bikinisiyle peş peşe pozlar verdi.

Bikinisiyle havaya zıplayarak poz veren oyuncu, o anları "Atın beni denizlere, yalan dünya size kalsın" notuyla 9,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı.

Plaj tarzıyla kendine hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın bikinisinin fiyatı dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu mavi ve siyah renkli bikinisi için 5 bin 438 TL öderken gözlükleri içinse 3 bin TL ödemiş.