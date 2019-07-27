Plajlar ve havuzlar doldu, uzmanlar uyardı

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olarak ölçüldüğü Marmaris’te yerli ve yabancı turistler su kenarlarına akın etti. Yüksek nemle birlikte daha fazla hissedilen hava sıcaklığı nedeniyle Uzunyalı ve İçmeler başta olmak üzere plajlarda sabah saatlerinden itibaren kalabalıklar oluştu.