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Plasentadan içecek yapıyor! Taleplere yetişemiyor

18.06.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendine "plasenta uzmanı" diyen Sidney’li Virginia Maddock, plasentadan içecek yapıyor. Yeni doğum yapan kadınların özel taleplerine göre üretim yapan Maddoc, taleplere yetişemiyor. 'Anneler bana plasentalarından smoothie ve hap yapmam için para ödüyor' diyen kadın, içeceği yapmak için plasentayı badem sütü, donmuş meyve, matcha tozu ve öğütülmüş keten tohumu ile karıştırıyor.

Plasentadan içecek yapıyor! Taleplere yetişemiyor

Kendisine "plasenta uzmanı" diyen Sidney’li Virginia Maddock, yeni doğum yapan annelerin talepleri üzerine yiyecek, içecek hatta süs eşyası hazırlıyor. Annelerin özellikle kendisinden talepte bulunduğunu söyleyen kadın, 'Anneler bana plasentalarından smoothie ve hap yapmam için para ödüyor' dedi.

Aslında bir diyetisyen olan Virginia Maddock, içeceği yapmak için kendisine getirilen plasentayı badem sütü, donmuş meyve, matcha tozu ve öğütülmüş keten tohumu ile karıştırıyor.

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400’DEN FAZLA KADINA HAZIRLADI

7Life'a konuşan diyetisyen: "Bazı anneler, plasentayı içtikten sonra neredeyse bir espresso kahve içmiş gibi enerji kaydeder. Ayrıca ruh halinizi iyileştirmeye, lohusa depresyonunu önlemeye ve hormonları dengelemenize yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi, plasentayı kullanarak başka ürünler de yapıyor ve şimdiye kadar 400'den fazla kadınla çalıştı. Plasenta tüketimi günümüzde yaygın ancak uzmanlar bu akıma tepkili yaklaşıyor ve yanlış buluyor.

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ÇOK RİSKLİ!

Konuyla ilgili konuşan Dr. Sarah Tedjasukmana, plasenta tüketiminin bilimsel olarak hiçbir faydası olmadığını aksine riskli olabileceğini belirtti. Dr. Sarah Tedjasukmana sözlerine şöyle devam etti: “Anneler, plasenta dokusunda çok fazla hormon birikmesi gibi sorunlarla birlikte bakteriyel veya viral enfeksiyon riski taşırlar. Bunlar, emzirilirse bebek için sorunlara da neden olabilir. Benim tavsiyem riske atılmamasıdır.”


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