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Plastik atıklarla sokağı renklendirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Denizli'de bakkal dükkanı işleten çift, plastik atıkları kullanarak tasarladıkları dekoratif ürünlerle sokaklarını süsledi - Esnaf Sevilay Beşli: - "Her şeyin bir geri dönüşümü var. Bunu insanlara anlatmaya çalıştık"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bakkal dükkanı işleten çift, otomobil lastiği, pet şişe, kablo makarası gibi atık ürünleri şekillendirip boyayarak sokaklara renk kattı.

Değirmenönü Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Sevilay ve Sebahattin Beşli çifti, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla plastik şişelerden çeşitli süs eşyaları yapmaya başladı.

Tasarladıkları saksıların içine süs bitkileri dikerek duvarlara asan çift, çevredekilerin beğenisini kazanması üzerine otomobil ve kamyon lastiklerinden büyük saksılar geliştirdi.

Zamanla kablo sevk makarasından masa, tahta parçalarından tabure yapan çift, dükkanın çevresinde renkli bir köşe oluşturdu.

Sevilay Beşli, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöp olarak görülen malzemelerin güzel eserlere dönüşebileceğini anlatmak amacıyla başladıkları hobinin zamanla geliştiğini belirtti.

Yaptıkları çalışmaları görüp bilgi alarak evlerinde denemeler yapan çok sayıda insanın bulunduğunu aktaran Beşli, şöyle konuştu:

"Atıl vaziyetteki malzemeleri kullanarak güzel bir görüntü sağladık. Bakkalımız okula çok yakın. İlkokula giden çocuklar dükkanımızın önünden geçerken çalışmamızdan etkilensin, onlarda da bir farkındalık oluşsun istedik. Bizim çalışmamızı görüp kendi evlerinde bu süs eşyalarından yapanlar oldu. Eşimle el ele verip sokağımızı renklendirdik. Her şeyin bir geri dönüşümü var. Bunu insanlara anlatmaya çalıştık."

Sebahattin Beşli de projeyi eşinin başlattığını, zamanla tüm atıklara "Bunu neye dönüştürebiliriz" gözüyle baktıklarını söyleyerek, insanların verdiği tepkilerin kendilerine moral olduğunu ifade etti.

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