Plastik Cerrahi'nin ustalık alanı: Mikrocerrahi

Mikrocerrahi; kaza, kanser cerrahisi, radyoterapi yanıkları, yanık izlerine bağlı aşırı çekintiler ve doğumsal anomalilerin tedavisi sırasında oluşan ve hayati önemi olan yapıları açıkta bırakan geniş doku kayıplarında uygulanan çok özel bir cerrahi girişimdir. Bu girişimin önemli bir kısmı “Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımı” ile olur. Mikrovasküler Serbest Doku Aktarımı’nın kullanıldığı alanlar şunlardır:

• Doğrudan dikilerek kapatmanın mümkün olmadığı yaralar ve doku kayıpları

• Kendi kendine iyileşmesi mümkün olmayan yaralar

• Doku kaybının çevresindeki yumuşak dokuların, doku kaybı olan bölgeye kaydırılmasının mümkün olmadığı durumlar

• Deri, yumuşak doku, kas veya kemik gibi birden fazla dokunun kayıp olduğu durumlar

• Meme kanseri sonrası yeniden meme oluşturulması

• Baş boyun kanserleri, çene kemiğinin tümörleri sonrası bu bölgenin bütünlüğünün yeniden sağlanması

Var olan ya da tedavi sırasında oluşacak olan doku kaybını onarmak için tercih edilecek ilk yöntem mikrocerrahi ile serbest doku taşınması olmayabilir. Fakat diğer yöntemlerin mümkün olmadığı durumlarda kurtarıcı bir seçenektir.