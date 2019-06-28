Plastik kelepçeli cinayetin sanıkları, görüntülere rağmen suçlamaları reddetti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Suriye uyruklu Melek Akta’yı (49) evinde ellerini bağlayıp plastik kelepçe ile boğarak öldürüp, bir miktar altını aldıkları iddiasıyla tutuklanan aynı ülke vatandaşı, ilişkisi olduğu Muhammed Cemil Neal'in (28) de aralarında bulunduğu 1'i kadın, 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Cinayette kullandıkları eldiven, plastik kelepçe ve diğer malzemeleri alırken iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan 4 sanık, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü.

Olay, geçen yıl Ağustos ayında Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu Musab Kuvara (16), akşam saatlerinde eve geldiğinde annesi Melek Akta'yı elleri bağlı şekilde hareketsiz yatarken buldu. Kuvara'nın haber verdiği komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, Melek Akta'nın, elleri plastik kelepçe ile bağlandıktan sonra başka bir plastik kelepçe ile boğularak öldürüldüğünü belirledi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Borusu ekipleri, olayla ilgili, yine aynı ülke vatandaşı Muhammed Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur (44), Eymen Elvan (24) ve Aliye Muhammed Ali'yi (26), İstanbul’da, evlerine düzenlenen baskınla yakaladı. Bursa'ya getirilen 1'i kadın, 4 şüpheli tutuklandı.

4 kişi hakkında Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek ve yağma’ suçlarından ömür boyu ile 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Mahkemede, öldürülen Melek Akta’nın eşi ve çocukları ile sanıklardan Muhammet Cemil Neal, Abdullah Şeyhakkur ve Eymen Elvan hazır bulundu. Aliye Muhammed Ali ise duruşmaya, tutuklu bulunduğu Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'MELEK'İN ÖLDÜĞÜNÜ YAKALANDIĞIMDA ÖĞRENDİM'

Sanıklardan Melek Akta ile ilişkisi olduğu öne sürülen Muhammet Cemil Neal, daha önce verdiği, "Melek Akta ile birlikte oluyorduk. Bacanağım Abdullah telefon edip, bin lira para istedi. Melek’in arkadaşım olduğunu biliyordu, parayı ondan almamı söyledi. İstanbul’dan baldızım Aliye, Abdullah ve Eymen ile birlikte gelip, ziynet eşyalarını alacakları yönündeki planı anlattı. İstanbul’dan geldiler. Olay günü Melek’in evine kahve içmeye gittim. Çıkarken kapıyı aralık bıraktım, biraz sonra onlar girdi. Evde ne yaşandığını bilmiyorum. Daha sonra buluştuğumuzda baldızım, Melek’in ölmüş olabileceğini söyledi. İstanbul’a gittiğimizde Abdullah ile Aliye kuyumcuda bin 800 liraya bir tane bilezik bozdurdu. Melek’in öldüğünü yakalandığımda öğrendim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi istiyorum” savunmasını tekrarladı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNKAR ETTİLER

Diğer sanıklar, duruşmada eski savunmalarını tekrarlayıp, tahliyelerini istedi. Sanıklara, olayda kullandıkları eldiven, plastik kelepçe ve diğer malzemeleri aynı gün Kent Meydanı’ndaki iş yerinden alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izletildi. Sanıklar, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü.

Sanık Muhammet Cemil Neal’in avukatı Nalan Bener, müvekkilinin kapıyı aralık bırakmasının hatalı bir davranış olduğunu ifade ederek, "Müvekkilim suç işlemek kastıyla hareket etmemiştir. Amacı altınların alınmasıydı. Yağma işlemine katılmayan müvekkilim ve diğer sanıklarla zararı paylaşarak ödemek istemektedir. Bu nedenle zararın tespit edilmesi istiyorum. Öldürme olayına katılmamıştır” dedi.

Mahkeme heyeti, ölen Melek Akta’ın yakınlarına zararların ne kadar olduğunu tercüman aracılığıyla sordurdu. Şikayetçiler, kazanarak elde edilen bir kilo altının olmadığını belirti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerin devamına ve eksik evrakların tamamlanması ile müştekilere tek tek çalınan altınların bir dilekçeye yazılması isteyerek duruşmayı erteledi.