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Plastikten elde ediyor! 15 ülke almak için sıraya giriyor

11.03.2021 17:47 | Son Güncelleme:
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Plastikten elde ediyor! 15 ülke almak için sıraya giriyor

Tekirdağ'da topladığı atık plastik şişelerden polyester kesik elyaf ve polyester şeritler elde eden bir firma, 15 ülkeden yoğun talep görüyor.

Ergene ilçesinde 12 bin metrekaresi kapalı 42 bin metrekarelik alanda kurulu fabrika, sokakta atık toplayan kişilerin topladığı pet şişe ve plastik şişeleri satın alıyor.
Firma, bu şişeleri bir dizi işlemden geçirdikten sonra tekstilde kullanılan polyester kesik elyaf ve polyester şerit elde ediyor.

Firmanın genel müdür yardımcısı Uğur Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atık malzemeleri fabrikada çeşitli ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

15 ÜLKEYE GÖNDERİYORUZ

2000 yılından bu yana bu sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Torun, "Ayda yaklaşık 2 bin 500 ton atığı geri dönüştürüyoruz. Bu ürünleri aralarında İngiltere, Almanya, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin de olduğu 15 ülkeye gönderiyoruz." dedi.

Torun, geri dönüşüm çalışmalarını en yeni teknolojilerle doğaya ve çevreye duyarlı şekilde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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'ÜRÜNLERİN YÜZDE 50'SİNİ YURT DIŞINA GÖNDERİYORUZ'

Yeni teknolojilerin kendilerine yüksek kapasite imkanı sunduğunu da dile getiren Torun, "Polyester elyaf bir çok sektörde kullanılıyor. Tekstilde ise ana ham maddelerdendir. Polyester şerit genelde ambalaj sektöründe kullanılıyor." diye konuştu.

Torun, firma olarak üretim kalitesini ve hizmet anlayışını her zaman üst düzeyde tutmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gelişen teknolojiye ayak uydurarak ürünlerimizi sanayiye ham madde olarak tedarik ediyoruz. Dönüştürülen ürünlerin yüzde 50'sini yurt dışına ihraç ediyoruz. Yüzde 50 de iç pazara gidiyor. Üretimimiz 7 gün 24 saat devam ediyor. Bu sayede ülkemizi ciddi bir atıktan kurtarıyoruz. Bölgemize değer kazandırıyoruz. Bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren ayda 3 bin tonluk atığı geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak istiyoruz."

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Torun, yaptıkları çalışmayla çevreye katkı sağlamanın da mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

AA

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Tekirdağ
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