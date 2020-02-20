HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Platonik aşk dehşeti'nde yeni gelişme!

'Platonik aşk dehşeti'nde yeni gelişme!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2020 12:11 | Son Güncelleme

Erzurum'da platonik aşk kurbanı olan Cansın Toktay'ın yaşadığı dehşet kadına şiddetin ne boyuta geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 2018 yılında yaşanan olayla ilgili verilen son karara göre sanık, cezai ehliyeti olup olmadığına dair 3 hafta boyunca gözlem altına alınacak.Markette yaşanan olay sonrası müdürün araya girmesiyle ölmekten son anda kurtulan Cansın bu kararın ardından sanığın cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle salınmasından ve bir kez daha öldürülmeye çalışacağından korkuyor.

Olay, 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent Mahallesinde bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs, çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı Toktay'a arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y. markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı.

Olay günü markete bıçakla gelen Murat Y., manav reyonu önünde bekleyen Canısı Toktay'a saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Murat Y., kaçmaması için Canısı Toktay'ı kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'yi etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.
Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı Toktay şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi.
Bugün Erzurum Adliyesinde görülen davada sanık Murat Y., 4. kez hakim karşısına çıktı. Davaya Canısı Toktay katılmazken, genç kızın yakınları mahkeme salonundaydı. Sanık Murat Y. ise davaya Erzurum E Tipi Cezaevinden SEGBİS bağlantısıyla katıldı.

'BEN BİR KARINCAYI BİLE İNCİTEMEM KALDI Kİ BİR KADINI İNCİTEYİM'

'BEN BİR KARINCAYI BİLE İNCİTEMEM KALDI Kİ BİR KADINI İNCİTEYİM'
Sanık Murat Y. savunmasında olayın psikolojik sorunlar yaşadığı dönemde gerçekleştiğini ifade ederek, “2006 yılında trafik kazası geçirdim. 2013 yılında ise psikolojik tedavi gördüm. Ben yüzde 45 raporluyum.” dedi.

'CANISIN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

'CANISIN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUM'
İşlediği suçtan dolayı çok pişman olduğunu söyleyen Murat Y, sözlerine şöyle devam etti: 'Çünkü psikolojimin bozulduğu bir dönemde bu suçu işledim. Ben bir karıncayı bile incitemem kaldı ki bir kadını inciteyim. Ben Canısı’dan ve ailesinden özür diliyorum.”
Canısı Toktay'ın avukatları tutuklama kararının devamını isterken Murat Y.'nin avukatı ise 1 yıldan fazla olan tutukluluk süresinin göz önünde bulundurularak sanığın tahliyesini istedi.

'3 HAFTA BOYUNCA GÖZLEM ALTINA ALINACAK'

'3 HAFTA BOYUNCA GÖZLEM ALTINA ALINACAK'
Savunmaların ardından savcı mütalaasında sanığın tutukluluğunun devamını istedi. Ardından mahkeme heyeti sanığın adli tıptan gelen raporunu göz önünde bulundurarak sanık Murat Y.’nin 3 hafta boyunca cezai ehliyetinin olup olmadığını incelemek için gözlem altına alınmasına ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı başka bir tarihe erteledi. (İHA)
Görüntülerde araya giren bir çalışanın Murat Y.'yi tutmasının ardından Canısın'ın aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
katil Erzurum market Sapık Canısın Toktay bıçaklama kadına şiddet

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Sağlık Bakanı Koca: Gözlem altındaki hasta, koronavirüs değil

Canlı yayında şok kavga!

Canlı yayında şok kavga!

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Tacizci avukatla ilgili flaş gelişme

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Erdoğan onayladı! Atatürk Havalimanı'nda flaş isim değişikliği

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Ünlü futbolcunun başı büyük belada

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

Almanya'da kanlı saldırı: Ölenlerin arasında Türkler de var

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Masal diyarı gibi! İşte Türkiye'nin en pahalı oteli

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Kıyamet yaklaşıyor mu? Coronavirus, depremler, yangınlar...

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Enkaz altından çıkarılan annenin feryadı yürekleri yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğu Ekspresi ile karlar diyarına rüya gibi yolculuk

Doğu Ekspresi ile karlar diyarına rüya gibi yolculuk

İstanbul'da servis sürücüsüne 'cinsel istismar' dayağı

İstanbul'da servis sürücüsüne 'cinsel istismar' dayağı

Keçileri kavga edince çözümü boynuzlarına hortum takmakta buldu

Keçileri kavga edince çözümü bakın neyde buldu

1 hafta önce annesi ölen keçi köpeği annesi sanıyor

Duygulandıran manzara! Yavru keçi onu annesi sanıyor

Kırmızı listedeki vaşak, Tunceli'de av ararken görüntülendi

Yer: Tunceli! Yine görüntülendi

Antalya'da oltasına takılan yavru köpek balığı elini ısırdı

Oltasına takıldı, önce sevindi ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.