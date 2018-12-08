PlayStation Classic almak ne kadar mantıklı

Özellikle 2018’de retro konsollara olan ilgi daha da arttı. Bunu ilk fark eden firma Nintendo oldu. Japon konsol devinin satışa sunduğu NES Classic Mini büyük bir ilgiyle karşılandı. Nintendo’nun 59 dolarlık etiketle satışa sunduğu mini ev konsolu, sadece saniyeler içerisinde tükendi. NES Classic’e olan talebin ardından Nintendo SNES Classic versiyonunu da satışa sundu. Bu seferki fiyat etiketi ise yaklaşık olarak 75 dolardı. Aynı NES Classic’te olduğu gibi SNES Classic de saniyeler içerisinde tükendi.

Tabi ki şu noktayı da belirtmemiz gerekiyor. Nintendo’nun iki klasik konsolu da hali hazırda stoklarda satın alınabilir durumda.

Bu durumun farkına varan Sony, bizim Nintendo’dan neyimiz eksik edasıyla PlayStation Classic’i duyurdu. Peki, kısa süre önce ülkemizde de satışa sunulan PlayStation Classic alınır mı yoksa alınmaz mı? İşte bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız.

800 TL’lik klasik konsol!



Öncelikle şunu belirtelim. PlayStation Classic, orijinal PlayStation figürü gibi görünüyor. Yani arada önemli bir boyut ve ağırlık farkı var. İşin güzel yanı ise tasarımın birebir aynı olması.