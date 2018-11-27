Playstation oyunu sırasında mikrofon açık kaldı, tecavüz ortaya çıktı

Polisin açıklamasına göre, olay 28 Haziran'da 18 yaşındaki Daniel Enrique Fabian'ın evinde meydana geldi.

Başka bir oyuncu, oyun sırasında içeriden kız çocuğunun çığlıklarını duydu.

'ŞİMDİ ONU MAHVEDECEĞİM'

Amerikan medyasına göre Fabian olaydan önce diğer oyuncuya "içeri bir kız geldiğini ve şimdi onu mahvedeceğini" söyledi. Bu sırada çocuğun dört kez "Hayır" diye bağırdığı duyuldu. Fabian 15 dakika sonra oyuna döndü.

Kız çocuğu, polise oyun sırasında tecavüze uğradığını bildirdi. Polisin açıklamasında tıbbi raporların bu iddiayı doğruladığı belirtildi.

Olayın çığlıkları duyan diğer oyuncunun mu yoksa kız çocuğunun şikayeti sonucu mu ortaya çıktığı netlik kazanmadı.

21 Kasım'da mahkemeye çıkarılan Fabian hakkında iki ayrı suçlamayla dava açıldı. Fabian'ın yerel bir gözetim merkezinde tutulduğu belirtildi.

