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PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PMYO sözlü mülakat sınav sonuçları bugün mü belli olacak? Resmi açıklama bekleniyor!

13.10.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PMYO sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı'ndan resmi açıklama bekleniyor. Polis Meslek Yüksekokulu'na girmek isteyen adayların katıldığı sözlü mülakat sınavının sonuçları merak konusu oldu. Bilindiği üzere, geçtiğimiz sene sonuçlar, kasım ayının ilk haftasında adayların erişimine açılmıştı. Peki, PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PMYO sözlü mülakat sınav sonuçları bugün mü belli olacak?

PMYO sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 PMYO sözlü mülakat sınav sonuçları bugün mü belli olacak? Resmi açıklama bekleniyor!

PMYO mülakat sonuçları ile ilgili Polis Akademisi Başkanlığı'ndan açıklama yapılması bekleniyor. 25 Temmuz – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru süreci sonrası yapılan mülakat sınavının sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2022 PMYO sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? PMYO mülakat sonuçları ile ilgili merak edilenler haberimizde...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları şu an için açıklanmadı. Sonuçlar için resmi açıklama bekleniyor.

PMYO mülakat sonuçları 2021 yılının kasım ayında açıklandığı için, bu yıl da kasım ayında açıklanması ön görülüyor.

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Sınav sonuçları açıklandığında sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden kontrol edilecek. Adayların evine posta gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

PMYO SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

PMYO mülakat sınavına giren adayın başarılı olabilmesi için en az 70 puan alması gereklidir.

Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i, mülakat sınavı puanının yüzde 50'si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının yüzde 25'inin toplamıdır.

PMYO sonuçlarında başarı sıralaması puanında eşitlik olduğu takdirde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği dikkate alınır. Bunlarda da eşitlik olursa yaşı diğerine göre küçük olan aday tercih edilir.

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