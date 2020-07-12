HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

Pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.07.2020 00:33 | Son Güncelleme

Pnömoni kelimesi çok sayıda kişi tarafından merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir?

Pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

Pnömoni nedir?" sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte pnömoni hakkında bilinmesi gerekenler.

PNÖMONİ (ZATÜRRE) NEDİR?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Hastalık her yaşta görülebiliyor ancak 2 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde zatürre oldukça tehlikeli olabiliyor. Zatürre, daha çok kalp hastalığı ya da önceden geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ile erken doğumlarda görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 100 kişiden 1-2’si zatürreye yakalanıyor. Zatürre belirtileri üst solunum enfeksiyonu ve griple çok sık karıştırıldığı için hastalar doktora geç başvurabiliyor, bu da hastalığın ilerlemesine ve tedavinin gecikmesine yol açıyor. Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık %7 kadarının zatürre nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Özellikle KOAH, diyabet, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar; küçük çocuklar, hamileler ve yaşlıların zatürreden korunmak için zatürre aşısı olması için doktora başvurmaları gerekiyor.

PNÖMONİ (ZATÜRRE) NASIL BULAŞIR?

Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları oldukça bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi ağız, bardak, mendil, çatal-kaşık, kapı kolu gibi eşyalara temas ve sonrasında ellerin ağıza teması ile de bulaşabilirler.

Hasta kişinin, yaşlılar, hamileler ve çocukların yanına yaklaşmaması çok önemlidir. Toplu taşıma araçları ve kalabalık mekanlar da riski artırır.

Nadir olsa da ağız ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçması, bazı kimyasalların solunması da zatürreye neden olabilir.

PNÖMONİ'DEN KORUNMA YOLLARI

Zatürreden korunmanın önemli bir yolu aşılardır. Sağlık Bakanlığı, ulusal aşı takviminde tüm çocukların 2, 4, 6 ve 12’nci ayların sonunda zatürre aşısı olması gerektiğini bildirmiştir. Bunun yanı sıra, risk faktörleri bulunan, özellikle 65 yaşın üzerindeki kişilerin konuyla ilgili olarak hekimlerine danışmaları oldukça önemlidir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Diş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesiDiş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesi
iOS 14 güncellemesi hangi modellerde yok?iOS 14 güncellemesi hangi modellerde yok?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dağ keçilerinin avlanabilmesi için açılan ihale iptal edildi

Dağ keçilerinin avlanabilmesi için açılan ihale iptal edildi

İzmir'de tramvay karıştı: Al, çekmişsin işte

İzmir'de tramvay karıştı: Al, çekmişsin işte

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

Çirkin yorumlara tepki! 'Bırak edepsizler...'

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

Denizde yüzerken buldu, hemen polise haber verildi

İlginizi Çekebilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye ne iyi gelir? İşte tedavisi

Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye ne iyi gelir? İşte tedavisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

Diş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesi: 6 günde etkisini gösteriyor

Diş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesi

Yaz aylarında sağlıklı olmak için bunlara dikkat

Yaz aylarında sağlıklı olmak için bunlara dikkat

Pandemi döneminde ağır diyetler risklere davetiye çıkarıyor

Pandemi döneminde ağır diyetler risklere davetiye çıkarıyor

İşte yazın artan sıvı kaybını önleyecek düşük kalorili 7 yaza içeceği

İşte yazın artan sıvı kaybını önleyecek 7 yaz içeceği

Sık yıkama saç dökülmesini arttırıyor

Dikkat! Bunu çok sık yapıyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.