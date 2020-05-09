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POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.05.2020 09:06 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin bünyesinden ayrıldıktan sonra tek başına telefon üretmek için kolları sıvayan POCO, bugün nihayet karşımıza POCO F2 Pro modelinin tanıtım tarihi ile çıktı. Redmi K30 Pro’nun birebir aynı özelliklerine sahip olması beklenen bu model, fiyat konusunda rakibinden daha uygun olarak fiyat/performans canavarı olacak.

POCO F2 Pro tanıtım tarihi açıklandı

6.67 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde ekran ile gelecek olan telefonda Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 865 yer alacak. 6 GB RAM ve 8 GB RAM opsiyonlarını barındıracak olan bu telefonda 128 GB ve 256 GB dahili depolama birimi bulunacak.

Gelelim telefonun en çok merak edilen kamera tarafında. Telefonun orta üst bölümünde yuvarlak şeklinde 64 Megapiksel Sony IMX686 sensor f/1.69 diyaframlı ana kamera + 5 Megapiksel telefoto lens + 13 Megapiksel 123 derece ultra geniş açılı lens + 7P Lens konumlandırılacak.

Ön tarafta ise muhtemelen pop-up mekanizmalı 20 Megapiksellik kamera bulunacak. Kutusundan Android 10 ve 33W hızlı şarj destekli 4.700 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak olan bu modelin 400 dolar bandında olması bekleniyor. POCO büyük bir risk alıp bu modeli 350 dolardan da satışa sunabilir.

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