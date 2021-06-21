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Poco X3 GT FCC sertifikası da aldı

21.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buna göre cihazın yakında geleceği kesinleşti. Telefon, Çin’deki Redmi Note 10 Pro’nun küresel bir çeşidi olarak gelecek ve aynı özellikleri taşıyacak.

Poco X3 GT FCC sertifikası da aldı

Akıllı telefon ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylandı. İddialara göre, Çin’de satışa sunulan Redmi Note 10 Pro’nun küresel versiyonu olan Poco X3 GT, söz konusu telefonla aynı tasarıma ve bileşenlere sahip. Akıllı telefonda 6.6 inç ekran bulunuyor. IPS LCD panelin yenileme hızı 120 Hz. Telefonun kalbindeki MediaTek Dimensity 1100 işlemciye 6 veya 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama eşlik ediyor.

POCO X3 GT'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Aktarıldığı kadarıyla telefona ihtiyaç duyduğu enerjiyi 5.000 mAh kapasiteli pil veriyor. Pil 67W hızlı şarj desteğine sahip. Poco X3 GT, üçlü bir arka kamera sistemiyle gelecek. Sistemde ana kamera görevini 64 megapiksel sensör üstlenecek. Akıllı telefonun Avrupa’da 300 euro civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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FCC listesinde beliren telefon buradaki bilgilere göre MIUI 12 sürümüyle çıkış yapacak. Yine burada telefonun bazı bağlantı özelliklerine değiniliyor. Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6) ve Bluetooth 5.2, X3 GT’nin öne çıkan bağlantı özellikleri olacak. Cihazın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda tercih edileceği kesin.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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