POCO X3 GT sertifikaları topluyor

Poco X3 GT FCC sertifikasını aldı. FCC listesi, piyasaya sürülmeden önce cihazın model numarasını ve temel bağlantı özelliklerini de ortaya çıkardı. Şimdi de gerekli olan SIRM sertifikasını da aldığı söyleniyor.

SIRM listesi, telefonun model numarasını ortaya çıkardı. X3 GT’den bahsetmişken, cihazın SIRIM sertifikası çok önemli bir detayı daha ortaya çıkardı. Cihaz Redmi Note 10 Pro 5G’nin yeniden markalanmış versiyonu olacak. Bu sertifika, cihazın model numarasını ortaya çıkardı ve adının da POCO X3 GT olduğunu doğruladı. Bu listeye göre akıllı telefon, FCC sertifikasına uygun olan 21061110AG model numarasını taşıyordu.

Öte yandan Redmi K40 Game Enhanced Edition‘ın yeniden markalanmış bir versiyonu olduğuna inanılan F3 GT’nin de TUV Rheinland sertifikası aldığı biliniyor. Sertifika, M2012K10C/ M2012K10I için model numarasını gösteriyor. Özellikle model numarasındaki “I”, Hindistan varyantına bir referans olabilir.

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