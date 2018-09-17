Podyuma damga vuran olay! Şov boyunca süt sağdı

Marta Jakubowski İlkbahar/Yaz 2019 defilesi, Londra Moda Haftası kapsamında izleyenlerin beğenisine sunuldu. Ancak defileye yeni anne olan model Valeria Garcia damga vurdu.

Garcia, dünyanın ilk giyilebilir göğüs pompası olarak sunulan Elvie marka göğüs pompası ile podyumda yürüdü.

Önü açık siyah blazer, dantelli siyah bir sütyen ve onun altına süt pompasını takan Valeria Garcia, bu zamana dek yapılmayanı yaptı ve tüm gösteri boyunca süt sağdı.

Sessiz ve tamamen giyilebilir pompa bir akıllı telefon uygulamasına senkronize oluyor ve kadınların ofiste, evde ya da günlük işlerinde süt sağmalarını sağlıyor.

Elvie CEO'su Tania Boler, "Yeni bir anne olmak inanılmaz derecede stresli olabilir. Hamilelik sonrasında yaşadıkları problemler hakkında birçok kadınla konuştuk ve modası geçmiş pompalama tekniklerinin bebeklerine anne sütü sağlamak isteyen kadınlar için gerçek bir engel olduğu ortaya çıktı. Kadınların yoğun yaşam tarzlarıyla yaşamakta oldukları teknolojiye ihtiyacı var'' diye konuşuyor.

Temmuz ayında Sports Illustrated şovunda bebeğini podyumda emziren Mara Martin de çok konuşulmuş özellikle kadınlardan büyük destek görmüştü.





