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Pokemon Lets Go Pikachu yine zirvede

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

Nintendo’nun yeni konsolu Switch için satışa sunduğu Pokemon Lets Go Pikachu, Japonya’da dijital bazda Kasım ayının en çok satan oyunu oldu.

Pokemon Lets Go Pikachu yine zirvede

Oyun dünyasına yön veren ülkelerden biri olan Japonya’da geçtiğimiz ay en dijital bazda en çok satan oyunlar belli oldu. Ülkenin önde gelen oyun mecralarından biri olan Famitsu tarafından paylaşılan verilere göre, Pokemon Lets Go Pikachu Kasım ayının en çok satan oyunu oldu.

Nintendo Switch için 16 Kasım’da satışa sunulan yapım, yaklaşık olarak 9 gün içerisinde 88.039 dijital kopya sattı. Pokemon Lets Go Pikachu’yı 70.396 dijital kopya ile Battlefield V takip etti. Listenin tam haline aşağıdan göz atabilirsiniz.

1.Pokemon: Let’s Go, Pikachu! and Pokemon: Let’s Go, Eevee – 88,039
2.Battlefield V – 70,396
3.Puyo Puyo eSports – 65,985
4.Fallout 76 – 44,611
5.Puyo Puyo eSports – 42,784
6.Call of Duty: Black Ops IIII – 23,098
7.Dead by Daylight Special Edition – 11,856
8.Minecraft: Nintendo Switch Edition – 10,924
9.Undertale – 9,275

Şunu da dip not olarak belirtmemiz gerekiyor. Japonya’da dijital oyun satışı kültürü henüz tam olarak yerleşmiş değil. Zira Pokemon Lets Go Pikachu, Japonya’da ilk on gün içerisinde 1 milyona yakın fiziksel kopya sattı. 10 günde 1 milyon fiziksel kopya satan bir yapımın dijital bazda bir ayda 100.000 bile satamamış olması, biraz enteresan.

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Anahtar Kelimeler:
Pokemon Lets Go Pikachu teknoloji

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