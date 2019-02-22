HABER

Polatlı'daki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:15 | Son Güncelleme

Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında meydana gelen kazada yaralanan Tokatlı Uzman Çavuş Mehmet Han, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

Başkentteki Bilkent Şehir Hastanesinde bugün öğleden sonra yaşamını yitiren 29 yaşındaki Han'ın şehadet haberi, Tokat'ın Zile ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde oturan ailesine verildi.

Şehidin babaevi ile çevresindeki binalara Türk bayrakları asıldı.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel şehidin babaevine giderek, dedesi Ömer Han'a başsağlığı dileklerini iletti.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han'ın eşi Aysun, 6 yaşındaki kızı Aysima ve annesi ile babasının Ankara'da oldukları öğrenildi.

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Mansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacakMansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacak
Atıklar ekonomiye kazandırılıyorAtıklar ekonomiye kazandırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara patlama Polatlı şehit Tokat Zile

En Çok Okunan Haberler

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Polis otosunda 'cinsel istismar' davasında yeni gelişme!

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Ülke şokta! 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

6 yıllık küslük bitti... Burak bebek barıştırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'nın Polatlı ilçesindeki patlamadan acı haber! Yaralı uzman çavuş Mehmet Han şehit oldu

Kahreden haber geldi!

Reyhanlı saldırısının firari sanığı Aykan Hamurcu tutuklandı

Aykan Hamurcu tutuklandı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul için bir uyarı daha! Meteoroloji beklenen kar örtüsünü açıkladı

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Ankara Garı saldırısının gerekçeli kararı açıklandı: Tüm toplum ve anayasal düzen hedef alındı

Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının gerekçeli kararı açıklandı!

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

150 yıllık sır çözüldü! Zebraların çizgileri ne işe yarıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.