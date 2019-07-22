Polikistik over sendromlu kadınların %60’ı obez

Ergenlik döneminde görülen adet düzensizlikleri çoğu zaman önemsenmese de polikistik over sendromunun en belirgin habercisidir. PCOS, kadınlarda doğurganlık dönemlerinde kendini gösteren, aşırı tüylenme, akne problemleri, kilo alma ve en önemlisi adet düzensizlikleri ile birlikte kısırlık problemleriyle kendini belli eden bir sendromdur ve zamanında tedavi sürecine başlanmazsa, uzun vadede sağlık problemlerine neden olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, her bir PCOS hastası için farklı tedavi süreçlerinin olduğunu, bu sebeple erken önlem alınmasının ve devamındaki doktor takibinin çok önemli olduğunu vurguluyor. POLİKİSTİK OVER SENDROMU TANISI NASIL KONULUR? PCOS, yumurtalıklar, merkezi sinir sistemi, hipofiz bezi ve diğer dokular arasındaki etkileşim bozukluklarına bağlı olarak ortaya çıkan metabolik-hormonal bir düzensizlikler tablosudur., Kadınlarda genellikle üreme çağında ortaya çıkar ama adölesanda veya menopozal döneme yakın da izlenebilir. Genetik faktörlerin yanı sıra çevresel faktörler de polikistik over sendromu için önemlidir.

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, PCOS tanısı hakkında şöyle diyor: “Adet aralarının 2-3 ay gibi uzun olması, tüylenme-sivilcelenme, çabuk kilo alma gibi bulgular varsa, bunların altında PCOS yatabilir. Bu durumda mutlaka tüylenme yapması muhtemel diğer sebepleri de araştırıyoruz. Hastalarımıza ultrason, çeşitli hormon testleri, kan ve şeker testleri uyguluyoruz. Adet döngü bozukluğu, erkek tipi hormon fazlalığı bulguları veya ultrasonda tipik PCOS görüntüsü bulguarının 2 tanesi varsa PCOS tanısını koyuyoruz’’. Özellikle obezitenin ve insülin direncinin bu PCOS olgularında sıkça saptandığını söyleyen Pabuçcu: ‘’PCOS tanısı almış kadınların %60’ı obez ve bir o kadarı da diyabete yatkın. Ayrıca, çocuk sahibi olmak isteyen ancak yumurtlama sorunu nedeniyle olamayanların da büyük kısmında PCOS var. Yani, oldukça dikkatli izlenmesi gereken bir durum. PCOS’ta kişiye göre tedavi planı yapılıyor. Öncelikle diyet ve egzersiz, sonrasında ise hormonal tedaviler ve özel kısırlık tedavileri uygulanıyor. Testlerin sonucunda da PCOS tanısı konan hastalara, şikayetlerine ve hastalıklarına göre farklı tedaviler uygulanır.” diyor.