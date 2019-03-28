Polikistik Over Sendromu olan kadınların bilmesi gereken 10 gerçek

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, PCOS’lu her kadının bilmesi gereken 10 şaşırtıcı gerçek hakkında şu bilgileri verdi:
PCOS TAHMİN ETTİĞİNİZDEN ÇOK DAHA SIKTIR
Bazen bu hastalıkta kendinizi cephede yalnız kalmış asker gibi hissedebilirsiniz ama merak etmeyin yalnız değilsiniz.
İstatistikler üreme çağındaki kadınlar için yüzde 6-8’lik bir oran verse de gerçek biraz daha fazladır. Son araştırmalar normal adet gören kadınlar arasında da PCOS’nun hafif formlarının olabileceğini göstermiştir. Yani PCOS oldukça sıktır ve bazen uzun zaman tanı konamayabilir.
PCOS TEDAVİ EDİLEBİLİR
Şimdiye kadar PCOS’nu iyileştirebilecek bir yöntem bulunamamıştır ama tedavisi mümkündür. Doktorunuzun önerdiği her şey hastalığın doğru yönetilmesini sağlar ki bunlar diyet, hayat tarzı değişikliği, egzersiz, ilaç tedavisi vb gibi hormonal dengeyi ve insülin seviyesini dengeleyecektir.
PCOS, YUMURTALIKLARLA SINIRLI DEĞİLDİR
PCOS adı sizi yanıltmasın. Bu tanıyı alan her kadın kistik yumurtalara sahip değildir. PCOS belirtileri gösteren pek çok kadın normal overlere sahiptir. Ama başı çeken endokrin problemlerden dolayı kalp, karaciğer sağlığında bozulma, akne ve depresyon gibi hastalıklarla karşı karşıyadır.
BELİRTİLER KAFA KARIŞTIRABİLİR
Yukarda belirttiğimiz gibi uzun süre tanı konamayabilir. Çoğu kadın tedaviyi düzensiz adetler veya gebe kalmada güçlükle karşılaşıncaya kadar düşünmez.
İNSÜLİN İŞLEVİ PCOS’DA KRİTİK ROL OYNAR
PCOS’lu kadınların yüzde 50-70’inde farklı derecelerde insülin direncine rastlanır. Geri kalan yüzde 30’unda klinik olarak buna rastlanmasa da insülin fonksiyonları değişkendir. İnsülin direnci gelişmese de, fazla insülin salgılanması yumurtalıklarda ekstra testosteron üretimine neden olur. Bu nedenle PCOS’nu kontrol altında tutmanın yolu insülin seviyesini kontrol etmekten geçer. Bunun için diyet ve egzersiz şarttır.
TEDAVİ EDİLMEMİŞ PCOS, TİP 2 DİABETE YOL AÇABİLİR
PCOS, tip 2 diyabetin öncüsü olabilir. Her ikisinde de insülin direnci ortak noktadır.
PCOS’LU OLSANIZ DA KİLO VEREBİLİRSİNİZ
PCOS’lu pek çok kadın fazla kilolu olmasına rağmen, kilo vermeye çalışmaz. PCOS kolay kilo almanıza neden olabilir ama kilo vermenize engel olmaz. Gebe kalsanız da menopoza girseniz de insülin direnci devam edecektir. İnsülin ve diğer hormonları kontrol altında tutmanın yolu sağlıklı beslenme ve spordan geçer.
AKNE HER ZAMAN ERKEN BELİRTİ OLARAK DÜŞÜNÜLMELİDİR
Sürekli aknelerle başa çıkmaya çalışıyorsanız ve sivilceler hayatınızın bir parçası haline geldiyse bunların sebebi PCOS olabilir. Akne PCOS’nun en erken belirtilerinden biridir. Sebebi de “testosteron” artışıdır. Testosteron artışı yağ bezlerinde daha fazla yağ üretilmesine neden olur. Yağ salgısı ölü cilt hücreleri ve kir ile birleşince akne oluşur. Çalışmalar aknesi olan kadınların yüzde 45’inde PCOS olabileceğini göstermiştir.
PCOS KENDİNİZİ YORGUN VE BİTKİN HİSSETMENİZE SEBEP OLABİLİR
Daima bitkin misiniz? Şaşırtıcı ama bazen bu durum PCOS’nun diğer bir alışılmamış belirtisi olabilir. Düşük derecede inflamasyon bu halsizliğe yol açar. Ayrıca adet öncesi sendromu, PCOS’lu olgularda sık ve daha şiddetlidir. Sağlıklı diyet ve omega 3 desteği bu iltihabi durumu ortadan kaldırır.
PCOS AKIL SAĞLIĞINI DA ETKİLEYEBİLİR
PCOS’nuzun adette birkaç ay gecikme, akne ya da çocuk sahibi olmada güçlüğe sebep olmasından endişe edebilirsiniz. PCOS’nun akıl sağlığınızı da bozabileceğini biliyor musunuz? Çalışmalar PCOS’lu kadınlarda depresyon, anksiyete ve yeme bozukluğu gibi duygu durum bozukluklarına çok sık rastlandığını ortaya koymaktadır.
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