Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

Canking adlı YouTuber, karantinada parti yaptığına dair yanlış ihbar üzerine dairesinin en az 20 polis tarafından basıldığını iddia etti. 18 yaşındaki genç, 13 Ocak Çarşamba günü Birmingham’daki dairesine polislerin baskın yaptığını söyledi.

Birmingham Live’ın haberine, daireye baskın yapan polis evde gencin kız arkadaşı da dahil üç kişi ile karşılaştı ve YouTuber’ın kız arkadaşı para cezasına çarptırıldı.

West Midlands Polisi ise gelen ihbarı değerlendirdiklerini söyleyerek “Tepkimizin aşırı olduğu düşünüldüyse özür dileriz” dedi.

20 POLİS BASKIN YAPTI

Gerçek ismi Jayden Gray olan YouTuber “Herhangi bir kuralı delmedim ve parti vermedim” dedi. Canking, yerel basına yaptığı açıklamada 21:30’da polis eve varmadan önce kısık sesle müzik dinlediğini söyleyerek “Kapı deliğinden baktığımda üzerinde bir parmak olduğu için polisi göremedim. Kapıyı açtım ve bir saldırı ile karşılaştım. Mutfakta beş polis kız arkadaşımı tuttu ve onun burada olmaması gerektiğini söyledi” dedi.

POLİSLER ÖZÜR DİLEDİ

Canking dairesine giren polis sayısını görünce şok olduğunu ve polisin mülkte kimin yaşadığına dair kanıtlar aradığını söyledi ve “Bir sürü polis geldi, telefonumu aldılar. Başta 10 tane polisti ve sonra köşeden daha fazla polisin geldiğini gördüm, en az 20 tane vardı” dedi.