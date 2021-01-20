Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

Canking adlı YouTuber, karantinada parti yaptığına dair yanlış ihbar üzerine dairesinin en az 20 polis tarafından basıldığını iddia etti. 18 yaşındaki genç, 13 Ocak Çarşamba günü Birmingham’daki dairesine polislerin baskın yaptığını söyledi.
Birmingham Live’ın haberine, daireye baskın yapan polis evde gencin kız arkadaşı da dahil üç kişi ile karşılaştı ve YouTuber’ın kız arkadaşı para cezasına çarptırıldı.
West Midlands Polisi ise gelen ihbarı değerlendirdiklerini söyleyerek “Tepkimizin aşırı olduğu düşünüldüyse özür dileriz” dedi.
Gerçek ismi Jayden Gray olan YouTuber “Herhangi bir kuralı delmedim ve parti vermedim” dedi. Canking, yerel basına yaptığı açıklamada 21:30’da polis eve varmadan önce kısık sesle müzik dinlediğini söyleyerek “Kapı deliğinden baktığımda üzerinde bir parmak olduğu için polisi göremedim. Kapıyı açtım ve bir saldırı ile karşılaştım. Mutfakta beş polis kız arkadaşımı tuttu ve onun burada olmaması gerektiğini söyledi” dedi.
Canking dairesine giren polis sayısını görünce şok olduğunu ve polisin mülkte kimin yaşadığına dair kanıtlar aradığını söyledi ve “Bir sürü polis geldi, telefonumu aldılar. Başta 10 tane polisti ve sonra köşeden daha fazla polisin geldiğini gördüm, en az 20 tane vardı” dedi.
West Midlands Polis’inden bir sözcü “13 Ocak Çarşamba günü saat 22:00’den hemen sonra dairede önemli bir Covid-19 ihlali olduğu konusunda bir ihbar aldık. Arayan kişi yüksek sesli müzik olduğunu ve adreste parti veriliyor olabileceğini söyledi.
Görevliler adrese vardığında orada yaşadığı kayıtlı olmayan biriyle karşılaştılar. 18 yaşında bir kadına karantina kısıtlamalarını ihlal ettiği için para cezası verildi. Tepkimizin aşırı olduğu düşünüldüyse özür dileriz. Biz sadece bize gelen ihbarı değerlendirdik” dedi.
İrlanda doğumlu olan Canking’in, 2012 yılından beri sahip olduğu YouTube kanalında çok sayıda takipçisi var.