HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

20.01.2021 15:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Polis, 20 kişiyle evini bastığı YouTuber’dan özür diledi

Canking adlı bir YouTuber, komşulardan birinin yanlışlıkla evinde parti yaptığını iddia etmesi üzerine evine bu kadar çok polisin gönderilmesinin yanlış olduğunu söyledi. YouTuber’ın kız arkadaşı ise para cezasına çarptırıldı.

Canking adlı YouTuber, karantinada parti yaptığına dair yanlış ihbar üzerine dairesinin en az 20 polis tarafından basıldığını iddia etti. 18 yaşındaki genç, 13 Ocak Çarşamba günü Birmingham’daki dairesine polislerin baskın yaptığını söyledi.

Birmingham Live’ın haberine, daireye baskın yapan polis evde gencin kız arkadaşı da dahil üç kişi ile karşılaştı ve YouTuber’ın kız arkadaşı para cezasına çarptırıldı.

West Midlands Polisi ise gelen ihbarı değerlendirdiklerini söyleyerek “Tepkimizin aşırı olduğu düşünüldüyse özür dileriz” dedi.

20 POLİS BASKIN YAPTI

1

Gerçek ismi Jayden Gray olan YouTuber “Herhangi bir kuralı delmedim ve parti vermedim” dedi. Canking, yerel basına yaptığı açıklamada 21:30’da polis eve varmadan önce kısık sesle müzik dinlediğini söyleyerek “Kapı deliğinden baktığımda üzerinde bir parmak olduğu için polisi göremedim. Kapıyı açtım ve bir saldırı ile karşılaştım. Mutfakta beş polis kız arkadaşımı tuttu ve onun burada olmaması gerektiğini söyledi” dedi.

POLİSLER ÖZÜR DİLEDİ

2

Canking dairesine giren polis sayısını görünce şok olduğunu ve polisin mülkte kimin yaşadığına dair kanıtlar aradığını söyledi ve “Bir sürü polis geldi, telefonumu aldılar. Başta 10 tane polisti ve sonra köşeden daha fazla polisin geldiğini gördüm, en az 20 tane vardı” dedi.

West Midlands Polis’inden bir sözcü “13 Ocak Çarşamba günü saat 22:00’den hemen sonra dairede önemli bir Covid-19 ihlali olduğu konusunda bir ihbar aldık. Arayan kişi yüksek sesli müzik olduğunu ve adreste parti veriliyor olabileceğini söyledi.

Görevliler adrese vardığında orada yaşadığı kayıtlı olmayan biriyle karşılaştılar. 18 yaşında bir kadına karantina kısıtlamalarını ihlal ettiği için para cezası verildi. Tepkimizin aşırı olduğu düşünüldüyse özür dileriz. Biz sadece bize gelen ihbarı değerlendirdik” dedi.

İrlanda doğumlu olan Canking’in, 2012 yılından beri sahip olduğu YouTube kanalında çok sayıda takipçisi var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
Yunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklamasıYunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklaması
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Biden göreve gelir gelmez 15 kararname imzalayacak!

Yunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan 'iyimser' Türkiye açıklaması

AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

AB: 4 yılın ardından Beyaz Saray'da yeniden bir dostumuz var

Pfizer/Biontech aşısı koronavirüsün yeni mutasyonda etkili

Koronavirüsün yeni mutasyonunda etkili mi?

İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

İran'da 33 kg ağırlığı kaldıran küçük halterci görenleri şaşırtıyor

Rusya’da koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlara erken emeklilik

Koronavirüs hastalarıyla çalışan doktorlara erken emeklilik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.