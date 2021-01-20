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  4. Polis 45 güvenlik kamerası izledi, kundakçıyı yakaladı

Polis 45 güvenlik kamerası izledi, kundakçıyı yakaladı

20.01.2021 19:25 | Son Güncelleme:
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Güngören’de husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şahıs, polis ekiplerince 45 güvenlik kamera görüntüsünün incelemesinin ardından yakalandı.

Güngören’de husumetli olduğu kişinin aracını kundaklayan şahıs, polis ekiplerince 45 güvenlik kamera görüntüsünün incelemesinin ardından yakalandı. Zanlının aracı yaktığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
Olay, 4 Ocak’ta saat 21.30 sıralarında Güngören Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi aralarında husumet olduğu kişinin aracını kundakladı. Olayın ardından harekete geçen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri çevresi ile şüpheli şahsın kaçış güzergahında bulunan 45 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü inceledi. Ekipler, zanlının 30 yaşındaki E.A. isimli erkek şahıs olduğunu aracı ateşe verdikten sonra ticari taksi ile olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Zanlı, 19 Ocak saat 14.30 sıralarında Güngören Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. E. A. “yakmak suretiyle mala zarar verme” suçundan adliyeye sevk edildi. Zanlı, 20 Ocak günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan zanlının aracı yaktığı o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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