Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polis Akademisi tarafından açılan 1. çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurular 9-23 Temmuz 2018 tarihlerinde şahsen yapılmıştı. Adaylar, daha sonra ön sağlık kontrollerine girdiler. Bu kontrolleri başarıyle geçen adaylar, bekçilik giriş sınavına girmeye hak kazandılar. 7000 bekçi alımı için yapılacak giriş sınavı tarihi ve yerleri, Polis Akademisi tarafından açıklandı. Peki bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...
Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 09-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da “Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacağı belirtildi.
|SINAV ADI
|SORU SAYISI
|SINAV MERKEZLERİ
|SINAV SAATİ VE SÜRESİ
|Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı
|100
|İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman
|Saat: 10.00 Süre: 120 Dakika
Bekçilik alımı için başvuran adaylar, şimdi sınav giriş belgesinin yayınlamasını bekliyorlar. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada yazılı sınav giriş belgesi 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerini belirtti.
Başvuru kılavuzunda verilen bilgiye göre bekçi alımı için yapılacak yazılı sınavda 100 sorudan oluşan bir test yapılacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınavdan 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda adayları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanacaklar.
Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.
|KONULAR
|SORU SAYISI
|Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi )
|20
|Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi )
|15
|Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi )
|15
|Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi )
|15
|Matematik ( İlköğretim düzeyi )
|15
|Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi )
|20
|GENEL TOPLAM
|100
Bekçi alımı sınavı ön başvuru kılavuzu için tıklayınız
Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ekim 2018 tarihinde https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 07 Kasım 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.
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