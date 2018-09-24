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Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 10:03 | Son Güncelleme

Polis Akademisi, çarşı ve mahalle bekçiliği için 09-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında başvuruları almıştı. 7000 bekçi alımı için yapılan başvurular sonrasında ön sağlık kontrollerini geçen adaylar, giriş sınavına girmeye hak kazanmışlardı. Bu adaylar, bekçilik giriş sınav tarihini merakla bekliyorlardı. Polis Akademisi, bekçilik yazılı sınav tarihini ve yerlerini açıkladı. Peki bekçilik sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polis Akademisi tarafından açılan 1. çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurular 9-23 Temmuz 2018 tarihlerinde şahsen yapılmıştı. Adaylar, daha sonra ön sağlık kontrollerine girdiler. Bu kontrolleri başarıyle geçen adaylar, bekçilik giriş sınavına girmeye hak kazandılar. 7000 bekçi alımı için yapılacak giriş sınavı tarihi ve yerleri, Polis Akademisi tarafından açıklandı. Peki bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV TARİHİ VE YERLERİ

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 09-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da “Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacağı belirtildi.

SINAV ADI SORU SAYISI SINAV MERKEZLERİ SINAV SAATİ VE SÜRESİ
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 100 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman Saat: 10.00 Süre: 120 Dakika

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik alımı için başvuran adaylar, şimdi sınav giriş belgesinin yayınlamasını bekliyorlar. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada yazılı sınav giriş belgesi 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerini belirtti.

BEKÇİLİK YAZILI SINAVI NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzunda verilen bilgiye göre bekçi alımı için yapılacak yazılı sınavda 100 sorudan oluşan bir test yapılacak. Sınavlarda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır. Sınavdan 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda adayları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanacaklar.

  • Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınava şeffaf şişe içinde su getirebileceklerdir.

  • Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport veya sürücü belgesi) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
KONULAR SORU SAYISI
Türkçe ( Ortaöğretim düzeyi ) 20
Sosyal Bilgiler ( İlköğretim düzeyi ) 15
Fen Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
Hayat Bilgisi ( İlköğretim düzeyi ) 15
Matematik ( İlköğretim düzeyi ) 15
Genel Kültür (Ortaöğretim düzeyi ) 20
GENEL TOPLAM 100

Bekçi alımı sınavı ön başvuru kılavuzu için tıklayınız

BEKÇİLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ekim 2018 tarihinde https://www.pa.edu.tr/ internet adresinden yayımlanacaktır. Sınav sonuç bilgileri 07 Kasım 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden yayımlanacaktır.


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Polis Akademisi bekçilik alımı bekçilik yazılı sınavı sınav giriş belgesi

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