Polis Akademisi bekçi alımı sınav tarihi belli oldu! Çarşı ve mahalle bekçiliği sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Polis Akademisi tarafından açılan 1. çarşı ve mahalle bekçiliği için başvurular 9-23 Temmuz 2018 tarihlerinde şahsen yapılmıştı. Adaylar, daha sonra ön sağlık kontrollerine girdiler. Bu kontrolleri başarıyle geçen adaylar, bekçilik giriş sınavına girmeye hak kazandılar. 7000 bekçi alımı için yapılacak giriş sınavı tarihi ve yerleri, Polis Akademisi tarafından açıklandı. Peki bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi yayınlandı mı? İşte detaylar...

BEKÇİLİK YAZILI SINAV TARİHİ VE YERLERİ

Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda, 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 09-23 Temmuz 2018 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da “Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı” yapılacağı belirtildi.

SINAV ADI SORU SAYISI SINAV MERKEZLERİ SINAV SAATİ VE SÜRESİ Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 100 İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Çorum, Sivas, Gaziantep, Elazığ, Erzurum, Batman Saat: 10.00 Süre: 120 Dakika

SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bekçilik alımı için başvuran adaylar, şimdi sınav giriş belgesinin yayınlamasını bekliyorlar. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada yazılı sınav giriş belgesi 11 Ekim 2018 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerini belirtti.