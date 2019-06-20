Polis asker eğlencesine konvoyla geldi, görenler şaşırdı

Kahramanmaraş’ta vatani görevini yerine getirecek olan bir asker için düzenlenen uğurlama törenine sürpriz bir şekilde konvoy halinde katılan polisler, halay çekti, çiftetelli oynayarak eğlencelerin silahsız daha güzel olduğunu gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Yunus Timleri, konvoy halinde kentte asker uğurlamasına katılarak silah kullanmadan eğlencenin güzelliğine dikkat çekmek için sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi’nde askere gidecek olan Veli Cemiloğlu’nun eğlencesine katılan polislerin konvoyunu görenler ilk başta şaşkınlık yaşadı. Polislerin eğlenceye katılıp halay çekip, çiftetelli oynaması ise eğlenceye ayrı bir renk kattı. Polislerin oynadığını gören vatandaşlar ise balkonlardan cep telefonu ile onları görüntüledi. Askerin eşi, annesi ve babası ise gördükleri karşısında duygulandı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından polisler, eğlenceden ayrıldı.

Kendisini yalnız bırakmayan Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür eden Veli Cemiloğlu, polislerin asker eğlencesine katıldıkları için mutlu olduğunu aktardı.

Eşi Sema Cemiloğlu ise, “Çok gurur verici bir durum ve aynı zamanda üzülüyorum. Gurur ile gönderdim sabır ile bekleyeceğim” dedi.

Polislere teşekkür eden anne Demet Cemiloğlu da “Çok mutlu ve çok gururluyum. Böyle bir evlat her şeyiyle beraber vatanımız uğruna helali hoş olsun” ifadelerini kullandı.

Yirmiikigün Mahallesi Muhtarı Murat Yeninar ise, “Emniyet teşkilatımıza asker eğlencemizde yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum. Bu tür asker eğlencemizde ve düğünlerimizde silah sıkılması doğru bir şey değil. Etkinlikler böyle de güzel oluyor” şeklinde konuştu.