Polis çevirmesinden kaçarken, başka polis otosuna çarptılar

Olay dün akşam saat 21.45 sıralarında Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra denetim yapan polis ekipleri plakası olmayan bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobille kaçmaya başladı. İçinde 2 kişinin bulunduğu otomobil ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı.Yaşanan kovalamacada kaçan araç, başka bir polis aracına çarparak kaza yaptı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle polis aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Şüpheliler ise kaza sonrası aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya başladı. Destek için gelen takviye ekipler yaralı polislerin yanına geldi. Sağlık ekipleri yaralı polisleri ambulansla hastaneye götürdü.Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

YAKALANAN ŞÜPHELİYE VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Polis ekipleri, yaya olarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevrede yapılan araştırmada kaçan Y.D isimli şüpheli yakalandı. Sokağa çıkan mahalleli şüpheliye tepki göstererek vurmaya çalıştı. Polis havaya ateş ederek kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Ekipler vatandaşların evlerine gitmesi için sık sık uyarı anonsları yaptı.