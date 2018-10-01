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Polis dahi şaşkına döndü! Erkek arkadaşı ilişkiyi reddedince...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2018 15:18 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde polisleri dahi şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Genç kadın, kendisiyle ilişkiye girmeyi reddeden sevgilisini bıçakladı.

Cinsel ilişkiyi reddeden erkek arkadaşını bıçakladı

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Amerika'nın Florida eyaletinde polisi bile dehşete düşüren bir olay yaşandı.
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Katherine Tavarez isimli kadın erkek arkadaşı cinsel ilişkiyi reddedince dehşet saçtı.
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27 yaşındaki kadın, erkek arkadaşını yüzünden defalarca bıçakladı.
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Yüzünden bıçaklanan adam kanlar içinde kaldı.
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Olay sabaha karşı 3.30 sıralarında yaşandı.
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Olay yerine gelen polisi eli ve elbisesi kanlar içinde olan Tavarez karşıladı
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Tavarez tutuklanırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki cinsellik

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