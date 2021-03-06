Polis dört gün boyunca iz sürdü, kıskıvrak yakalandılar! 150 çalıntı eşyayı depoya saklamışlar

Konya Meram Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin birçok mahallesinde, farklı zamanlarda meydana gelen, evden ve bağ evinden hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı.

POLİS EKİPLERİ 4 GÜN BOYUNCA TAKİBE ALDI

Çalışma sonucu şüphelilerin, çaldıkları eşyaları Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki depoda sakladığı ihbarı alındı. Polis ekipleri, depoyu 4 gün boyunca izlemeye aldı. Yapılan fiziki takip sonrası şüphelilerin, kendilerine ait olmayan ve kilidini değiştirdikleri yeri depo olarak kullanıp, malzemeleri de burada sakladıkları tespit edildi. Operasyon için harekete geçen ekipler, çalıntı malzemelerle Erkan İ., Murat İ., Abdil İ., Murat K. ve Kadir Ö.’yü yakalayarak, gözaltına aldı.

150 ÇALINTI EŞYA BULUNDU

Polis, 14 hırsızlık olayını aydınlatırken, depoda buzdolabı, çamaşır makinesi, inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, televizyon, halı, bahçe aletleri gibi 150 çalıntı eşya buldu. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

(DHA)

