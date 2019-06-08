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Polis memuru, kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

ÇORUM’dan Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Tokat'ın Erbaa ilçesine gelen polis memuru Zübeyir Kaya (45), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Polis memuru, kalp krizinden öldü

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - ÇORUM’dan Ramazan Bayramı tatili için ailesiyle birlikte Tokat'ın Erbaa ilçesine gelen polis memuru Zübeyir Kaya (45), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli, evli ve 2 çocuk babası 25 yıllık polis memuru Zübeyir Kaya, bayram tatilini memleketinde geçirmek için yıllık izne ayrılarak Tokat'ın Erbaa ilçesi Çamdibi köyüne geldi. Dün yakınlarıyla sohbet ederken bir anda fenalaşan Kaya, yüzünü yıkamak için lavaboya gitti. Uzun süre dönmeyen Kaya’nın yakınları onu yerde hareketsiz yatarken buldu. Çağrılan ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen polis memuru Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Zübeyir Kaya, bugün kılınan cenaze namazının ardından Çamdibi köyünde toprağa verildi.

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