Polis memurunu şehit eden alkollü sürücü, hiçbir şey hatırlamıyormuş!

Kaza, geçen yıl 8 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda meydana geldi. Bir ölüm vakası için olay yerine giden polis memuru Yaşar Orman'ın (38) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibininin bulunduğu minibüse, Muhammet Ali Toraman, 42 FKG 63 plakalı otomobiliyle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrildi. Kazada, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke (37) şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (42) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanındaki arkadaşı Muazzez Y. (31) yaralandı. Yaralı polis memurları, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ise tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık günü çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İKİSİ DE ALKOLLÜ ÇIKTI Hastanede alınan kan örneğinde Muhammet Ali Toraman 2,79 promil, Muazzez Y. ise 2,38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemede, kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının polis aracının geldiği yöne ait olduğu, Muhammet Ali Toraman'ın fren yapmadığı belirlendi. Bilirkişi raporu ve trafik ekiplerince düzenlenen kaza tespit tutanağında da Toraman 'asli' kusurlu bulundu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Ameliyatında ihmal olduğu gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı Eski İZFAŞ binasının tahsisi iptal edildi

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Kazada yaralanan Muazzez Y. de sürücü arkadaşı Muhammet Ali Toraman hakkında şikayetçi oldu. Araç içinde birlikte alkol alıp gezdiklerini belirten Muazzez Y. ifadesinde ne kadar içki içtiklerini bilmediğini ve kaza anını hatırlamadığını söyledi. Muhammet Ali Toraman hakkında Cumhuriyet savcılığı 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Muhammet Ali Toraman'ın, "Muazzez ile gezmeye çıkmıştık. Bir adet 50'lik viski ve 4 adet de bira içtik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Alkolün etkisiyle aracı hızlı sürmüş olabilirim. Hakkımdaki suçlamayı bu haliyle kabul edebilirim" dediği belirtildi. 'ŞİKAYETÇİYİM' Muhammet Ali Toraman'ın kullandığı otomobilde bulunan ve kazada çenesinde kırık oluştuğunu belirten, bu nedenlede halen daha tedavi gördüğünü söyleyen Muazzez Y. davanın ilk duruşmasında Toraman'dan şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Muhammet Ali Toraman'dan şikayetçiyim. Çenemde kırık oluştu ve halen daha tedavi görüyorum. Muhammet hem araba kullanıyordu, hem de alkol alıyordu. Kaza günü 21.00-22.00 sıralarında buluştuk. Birer tane bira içtik diye hatırlıyorum. Kazanın şokuyla ne kadar alkol aldığımızı hatırlamıyorum." 'HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM' Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkamesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Ali Toraman, şehit polis memuru Ali Teke'nin ailesi, kazada yaralanan polis memurları ve taraf avukatları katıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan Toraman, savunmasında kazaya dair hiçbir şey hatırlamadığını, olay günü beraber alkol aldıkları Muazzez Y.'yi ise Derya ismiyle bildiğini ileri sürdü. Toraman, "Savcılıkta ne ifade verdim hatırlamıyorum. Kaza anını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda cezaevindeydim. Araçta bulunan ve daha sonra müşteki tanık olarak duruşmaya katılan Muazzez Y.'nin ismini Derya olarak hatırlıyorum. Olay günü buluştuğumuzu hatırlamıyorum. Muazzez ile birlikte alkol aldık mı onu da hatırlamıyorum. Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım, daha önce hiç kaza yapmadım. Bu olayda bir kimsenin hayatı söz konusu. Şu mübarek ayda yemin ederim olayı hatırlamıyorum. Yalan söylemiyorum" diye konuştu.