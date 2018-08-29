Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan bir İ.Ş.'yi gördü.
POLİSİN KAFASINA VURUP KAÇMAK İSTEDİ
Bir polis memuru travestinin yanına yaklaştığı sırada, İ.Ş. (31) isimli travesti eline aldığı sert bir cisim ile polis memuruna vurdu. Polis memuru başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.Ş., bu sırada tartıştığı sevgilisi T.D. (31) ile kaçmaya başladı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri İ.Ş'yi ve T.D.'yi gözaltına aldı.
Yaralı polis memuru ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
"BEN YAPMADIM" DİYE YEMİN ETTİ
Gözaltına alınan İ.Ş., basın mensuplarının "Polise neden saldırdınız" sorusuna,” Ben kimseye saldırmadım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım, yemin ederim. Ben kimseye bir şey yapmadım” diye cevap verdi.
(İHA)
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