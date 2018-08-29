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Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 06:35 | Son Güncelleme

Adana’da sevgisiyle kavga eden travestiye yardıma giden polis, travesti tarafından saldırıya uğradı. Başına sert bir cisimle aldığı darbe ile yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri yardıma ihtiyacı olan bir kadın ihbarı aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yerde yatan bir İ.Ş.'yi gördü.

POLİSİN KAFASINA VURUP KAÇMAK İSTEDİ

Bir polis memuru travestinin yanına yaklaştığı sırada, İ.Ş. (31) isimli travesti eline aldığı sert bir cisim ile polis memuruna vurdu. Polis memuru başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde yere yığıldı. İ.Ş., bu sırada tartıştığı sevgilisi T.D. (31) ile kaçmaya başladı. Bölgeye gelen çok sayıda polis ekipleri İ.Ş'yi ve T.D.'yi gözaltına aldı.

Yaralı polis memuru ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"BEN YAPMADIM" DİYE YEMİN ETTİ

Gözaltına alınan İ.Ş., basın mensuplarının "Polise neden saldırdınız" sorusuna,” Ben kimseye saldırmadım, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım, yemin ederim. Ben kimseye bir şey yapmadım” diye cevap verdi.

(İHA)

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