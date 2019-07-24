HABER

Polise ateş açtı, yakalanınca 'alkollüydüm' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:19 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Hasan Y.

Polise ateş açtı, yakalanınca 'alkollüydüm' dedi

Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta 'dur' ihtarına uymayarak, kaçan Hasan Y. yaşanan kovalamaca sırasında otomobilinden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Ekip otosunun zarar gördüğü olayın ardından yakalanan Hasan Y., "Alkollüydüm normalde olsa yapmazdım. Pişmanım" dedi.
Polis ekipleri dün gece şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarı yaptığı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında, Hasan Y. olduğu ortaya çıkan sürücü otomobilden inip, av tüfeği ile polislere ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, polis otosuna isabet etti. Hasan Y. ise yaya olarak kaçmaya devam etti. Ancak kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.
'PİŞMANIM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yörük Selim Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Olay anında alkollüydüm, pişmanım. Normalde olsa yapmazdım" dedi. Hasan Y. adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Polise ateş açtı, yakalanınca 'alkollüydüm' dediPolise ateş açtı, yakalanınca 'alkollüydüm' dedi

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklamaTekirdağ'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Evinde tabancayla intihar ettiEvinde tabancayla intihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

Belediye kararını verdi! 3 gün içinde hepsi yıkılacaklar

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

TÜRES'ten bayram tatili çıkışı: 9 güne karşıyız

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Salon bir anda buz kesti! 'Karşı gelen herkes doğranacak'

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Trump, 45 senatörle bir araya geldi! Kritik Türkiye görüşmesi!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kediyi pitbullun önüne atıp parçalattılar

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Son dakika! Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Kemerburgaz'da servis aracı kaza yaptı

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon devrildi

Bilecik'te bıçaklı kavga! İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İki grup birbirine girdi: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.