HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisi karşısında görünce telefonla konuştuğu kişiye "Basıldık, polis abiler geldi" dedi

Polisi karşısında görünce telefonla konuştuğu kişiye "Basıldık, polis abiler geldi" dedi

31.05.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen kumar baskınında polisi karşısında gören kişi, cep telefonuyla konuştuğu kişiye “Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi. Kısıtlamada açık olan iki kıraathanede kumar oynarken yakalanan 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası kesildi.

Polisi karşısında görünce telefonla konuştuğu kişiye "Basıldık, polis abiler geldi" dedi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Reşadiye ve Cemaliye mahallelerinde kısıtlamada açık olan iki ayrı kıraathanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Kıraathanelere baskın düzenleyen ekipler, 23 kişi yakaladı. Bu sırada telefonla konuşan bir kişi, polisi görünce telefonun diğer ucundaki kişiye, "Basıldık abi, polis abiler geldi" dedi. Kıraathanenin birinde müşterilere içki servisi yapıldığı tespit edildi. Yakalanan kişilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve 4 farklı dolandırıcılık suçundan da arandığı belirlenince gözaltına alındı.

c47a6de1df169bf6b5af787e8a97e186

Polis ekipleri, 23 kişiye 101 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu Korkunç olay! 21 yaşındaki genç ağaca asılı halde ölü bulundu
Üst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyorÜst düzey Türk yetkili açıkladı: Kısıtlamalar gevşiyor
Yaptığı anonsla izleyenleri güldürdüYaptığı anonsla izleyenleri güldürdü
Anahtar Kelimeler:
polis Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

SGK toplu para ödemesi yapıyor!

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat uyarısı!

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamam işletmecisi öldü

Ülkeyi sarsan saldırı: 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Ülkeyi sarsan saldırı: 100'den fazla öğrenci kaçırıldı

Survivor'da iddialı isim elemeye kaldı!

Survivor'da iddialı isim elemeye kaldı!

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

Normalleşme kararları bugün açıklanacak! Gözler kabine toplantısına çevrildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

İngiliz ve Hint varyantının karışımı yeni varyant tespit edildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Bahçeli'den sert mesaj: Soyu bozuk, sütü lekelidir

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Tüyler ürpertti! Bodrum katına gömüp üzerine fayans döşemiş

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Karantina süreleri uzadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.