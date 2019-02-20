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Aracın bagajından aslan başı heykeli çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 08:06 | Son Güncelleme

Çorum'daki İskilip ilçesindeki operasyonda Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık aslan başı heykeli ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu aracı takibe aldı. Bir süre sonra ise operasyon için düğmeye basıldı.

Durdurdukları şüpheli araçta arama yapan jandarma ekipleri, garajdan buldukları aslan başı heykeline el koydu. Araçta bulunan 2 kişi ise gözaltına alındı.

Çorum'un İskilip ilçesinde Helenistik Dönem'e ait 2 bin 200 yıllık olduğu değerlendirilen aslan başı heykeli ele geçirildi. İskilip'te tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde E.Y. ve E.Ü'nün bulunduğu otomobili takibe altı.
İlçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında Helenistik Dönem'e ait yaklaşık 2 bin 200 yıllık olduğu tahmin edilen aslan başı heykeli bulundu. Büyük bir aslan heykelinin baş kısmı olduğu belirlenen eser, Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Gözaltına alınan E.Y. ve E.Ü. jandarma karakoluna götürüldü. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Çorum aslan başı heykel

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