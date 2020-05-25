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  4. Polisler kalkanla müdahale etti! Antalya'da rehine krizi

Polisler kalkanla müdahale etti! Antalya'da rehine krizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2020 02:41 | Son Güncelleme

Antalya'da bir süre annesini rehin aldıktan sonra evin odasına kendisini kilitleyen silahlı kişi, kalkanla içeri giren polis ekiplerince 4 saat süren çaba sonrasında ikna edildi.

Polisler kalkanla müdahale etti! Antalya'da rehine krizi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde silahlı bir kişinin babasının evine gelerek, odaya kendisini kilitlediği ihbarı üzerine harekete geçti.

ANNESİNİ DE BİR SÜRE REHİN ALDI

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede Ş.Ç'nin, pompalı tüfekle babasını evden çıkararak, polisi araması için annesini bir süre rehin aldığı belirlendi.

EKİPLER KALKANLA EVE GİRDİ

Daha sonra annesini de bırakan şüpheli, kendisini evin odasına kilitledi. Polis ekipleri, şüphelinin teslim olması için çağrıda bulundu. Bölgeye gelen Özel Harekat polisleri de kalkanla eve girdi.

4 SAATTE İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 4 saat süren çalışmayla ikna edilen, eşinden bir süre önce ayrıldığı ve borcu olduğu belirtilen Ş.Ç, polis merkezine götürüldü.

Bu arada, bir motosikletli polislerin arasından geçip, olay yerindeki caddenin giriş ve çıkışına çekilen güvenlik şeridini kopararak, bölgeden hızla uzaklaştı.

Motosikletli sürücünün yakalanması için polis ekipleri sevk edildi. (AA)

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