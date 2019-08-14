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Polisten "can" seferberliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 10:11 | Son Güncelleme

Adana’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde çocukların boğulmaması için başlattığı "can" seferberliğini denize kıyısı olan ilçelere de taşıyarak tatilcileri boğulmalara karşı ikaz etti.Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla özellikle şehir merkezinden geçen sulama kanallarındaki boğulmaları önlemek için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "can" seferberliği başlattı.

Adana’da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde çocukların boğulmaması için başlattığı "can" seferberliğini denize kıyısı olan ilçelere de taşıyarak tatilcileri boğulmalara karşı ikaz etti.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla özellikle şehir merkezinden geçen sulama kanallarındaki boğulmaları önlemek için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "can" seferberliği başlattı. Polis önce şehir merkezinden geçen ve bir çok noktada bulunan kanallarda nöbet tutarak buradaki serinlemek için kanala giren çocukları toplayıp havuza götürdü. Ekipler, evlerin zilini tek tek çalıp özellikle anneleri, kanaldaki suyun sağlıksız olduğu, boğulma riskinin çok fazla olduğu konusunda uyarı yaptı. Bu uyarılar sayesinde daha önceki yıllarda mayıs ayında başlayan ve ağustosa kadar ortalama 20-25 kişinin boğulduğu Adana’da 9 kişi boğularak hayatını kaybetti.

7 yaşındaki Oskay denizde boğulunca tatilciler de uyarıldı
Polis Adana kent merkezinde "can" seferberliği başlatıp kanallarda nöbet tutarken 26 Temmuz Cuma günü öğleden sonra Karataş ilçesinde Mavi Kum Halk Plajı’nda 7 yaşındaki Alptuğ Sencer Oskay’ın boğulmasının ardından denize kıyısı olan ilçelerde de çalışma başlattı. Polis Yumurtalık ve Karataş ilçelerine giderek burada tatilcileri tek tek uyardı. Polis tatilcilere bilmedikleri yerde, dalganın çok olduğu yerde denize girilmemesi, çocukların yüzme bilse bile tek başına denizde bırakılmaması konusunda uyarı yaptı. Polisler tatilcilere çok ufak bir dikkatsizliğin ömür boyu yaşanacak acıya dönüşmemesi gerektiğini belirtti.
Tatilciler de polisin uyarılarını dikkate alacaklarını, polisin kendilerini düşünüp Adana’dan Karataş ve Yumurtalığa gelmesine sevindiklerini belirterek, "Boğulmalar yazın çok can yakıyor. Bu nedenle sizin bu tür uyarılarınız çok önemli. Boğulmaların nedenleri zaten sizin saydığınız dikkatsiz davranışlar. Bizi uyardığınız için çok teşekkür ederiz. Polisimizin bizim yanımızda olması bizi düşünmesi bizi çok mutlu etti" dedi.
Polis tatilcilere boğulma vakalarının önüne nasıl geçileceği ve boğulma tehlikesi atlatan kişilere nasıl müdahale edileceğini anlatan bir de broşür dağıttı.

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği

Polisten "can" seferberliği
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