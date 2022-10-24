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Polisten dilenci operasyonu

24.10.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da dilencilik yaparak halkı rahatsız eden şahıslara yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi.Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) kamu düzenini bozabilecek şahıslara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak “mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama” yapıldı.Gerçekleştirilen uygulamada; 457 şahıs

Polisten dilenci operasyonu

Erzincan’da dilencilik yaparak halkı rahatsız eden şahıslara yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yurt genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde (cami, hastane, terminal, gar, park, bahçe, vb.) kamu düzenini bozabilecek şahıslara yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak “mal ve hizmet satmak suretiyle halkı rahatsız eden şahıslara ve dilencilere yönelik uygulama” yapıldı.
Gerçekleştirilen uygulamada; 457 şahıs sorgulanarak, dilencilik yaptığı tespit edilen 4 şahsa bin 108 TL idari para cezası uygulandı.

Polisten dilenci operasyonu

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