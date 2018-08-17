Polisten hayvan pazarı esnafına 'sahte para' bilgilendirmesi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU polisi, kentteki hayvan pazarına gelerek, kurbanlık satıcılarını sahte para konusunda uyararak, bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köroğlu Mahallesi'ndeki hayvan pazarına geldi. Ekipler, pazar esnafı ile görüşerek, sahte para konusunda uyarılarda bulundu. Sahte paraların piyasa sürülme oranının Kurban Bayramı'nda arttığını anlatan ekipler, sahte ile gerçek parayı ayırt etme yöntemleri konusunda esnafa bilgiler verdi.
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