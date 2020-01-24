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Polisten kaçarken altınları yola attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 16:34 | Son Güncelleme

KARAMAN'da telefonla aradıkları yaşlı 2 kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak, dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

KARAMAN'da telefonla aradıkları yaşlı 2 kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak, dolandıran 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, polis ile yaşadıkları kovalamaca sırasında çoraplarına sakladıkları altınları yola attı. Polisin yoldan topladığı altınlar sahiplerine teslim edildi.
Şanlıurfa'dan Karaman'a gelen Ahmet S.(30), Yılmaz D.(22) ve Ahmet Ç.(33), daha önceden belirledikleri 2 telefon numarasını arayıp, karşılarına çıkan kişilere kendilerini polis olarak tanıttı. Kimlik bilgilerinin kötü niyetli insanların eline geçtiğini, incelemek üzere para ve altın gibi değerli eşyaları getirmeleri gerektiğini söyledi. Şüpheliler telefonla aradıkları 8 kişiden Mehmet E. (78) ve Meryem E.'yi (72) ikna etmeyi başardı. Evlerine giderek, toplam 22 adet altın, 3 altın yüzük ile 4 bin 485 TL ile 300 Euro'yu aldı.
Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 mağdur, polisi arayıp durumu bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri de farklı mahallelerde oturan Mehmet E. ve Meryem E.'nin evlerinin çevresi ile kentteki MOBESE kameralarını inceledi. Böylelikle şüphelilerin 01 ACR 849 plakalı otomobili kullandığını saptadı. Tüm ekiplere bilgi verildi. Otomobil, kent merkezinde görüldü. Yapılan 'Dur' ihtarına rağmen şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Bu sırada da çoraplarına sakladıkları altınları, otomobilin camından attı.
Polis, yoldan topladığı altına el koyarken, yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Yılmaz D.'nin 'nitelikli yağma' suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, cezaevinden firar ettiği ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. 3 şahsın, 21 Ocak günü Hatay'da, 22 Ocak günü de Niğde'de aynı yöntemle dolandırıcılık olayı gerçekleştirdikleri belirlendi.
Telefon dolandırıcılarının tuzağına düşen Mehmet E., emniyete gelerek altın ve paralarını geri aldı. Mehmet E., yaşadıklarını şöyle anlattı:
''Evimde telefon çaldı. Arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı. Kimlik bilgilerimin kötü niyetli kişilerin eline geçtiğini söyledi. 'Evinde ne kadar değerli eşyan, altının varsa bize getir, biz gereken incelemeleri yaptıktan sonra akşama geri sana geri vereceğiz' dedi. 'Bir polis gelecek ismi Hasan, malzemeleri sen ona ver, buraya gelmene gerek yok' dedi. Daha sonra evimin adresini sordu, ben de tarif ettim. Kırmızı montlu bir adam geldi, altınları ve paraları teslim ettim. Dolandırıldığımı anlayarak polise şikayette bulundum. Polislerimiz sağ olsunlar aynı gün dolandırıcıları yakaladı. Dolandırıcılar kaçarken altınları çorap içerisinde dışarıya atmış. Bu sırada 1 çeyrek altınım kaybolmuş. Polisimize tekrar teşekkür ediyorum.''

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