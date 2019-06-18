Polisten kaçarken otomobiliyle bahçeye daldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, polisin denetimi sırasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçarken otomobiliyle fındık bahçesine daldı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Çay Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında 67 LR 867 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü Yunus T., kaçmaya başladı. Yunus ve asayiş şubesi ekipleri sürücünün peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, fındık bahçesine daldı. Polisin durdurduğu otomobil ve Yunus T.'nin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Yunus T.'ye trafiği tehlikeye sokmaktan para cezası uygulanırken, otomobil ise çekici ile otoparka çekildi.

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